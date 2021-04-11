Заседание ТКГ не перенесут в Польшу: Арестович озвучил другие варианты

Заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию вопроса на Донбассе не будут переносить в Польшу, ведь Россия на это не согласится.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" советник украинской делегации в ТКГ, советник Андрея Ермака – председателя Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он назвал несколько вариантов куда возможно перенесут заседание ТКГ.

"Польша не думаю, что будет подходящим площадкой для России. Потому что российско-польские отношения известны. Скорее всего, это произойдет и мы можем так фантазировать, это будет что-то вроде Швеции, возможно Австрии. То есть страны, которые не являются членом НАТО. Для России это очень чувствительный вопрос", – сказал Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Арестовича Украина готова к открытому боевому наступлению со стороны России, но ВС РФ тоже понесут очень большие потери. Также стране-агрессору грозят санкции со стороны других государств.