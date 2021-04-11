У разі наступу на Україну Росії загрожують величезні втрати і санкції, - Арестович

Україна готова до відкритого бойового наступу з боку Росії, але ЗС РФ теж понесуть дуже великі втрати. Також країні-агресору загрожують санкції з боку інших держав.

Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" радник української делегації в ТКГ, радник Андрія Єрмака – голови Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович.

"Ми готові (до масштабного наступу РФ – ред.). Буде дуже важко. Скажу так, що це буде есхатологічна подія. Тобто подія зламна для нашої історії. І нам буде дуже важко і будуть величезні втрати. Але і росіянам буде дуже важко і будуть величезні втрати. Загроза переходу до відкритих бойових дій з боку Російської Федерації небезпечна насамперед для самої РФ. Тому що тверезі голови в Росії також кажуть, що це стане початком кінця Росії", – сказав Арестович.

Він зазначив, що після зіткнення з ЗСУ російські війська стануть небоєздатними, також Росію приб'ють санкціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як розказав Арестович, на окупованій території Донбасу взяли в заручники 240-260 осіб. З них більшу частину вивезли в Росію.