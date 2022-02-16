Заместитель госсекретаря США о вступлении Украины в НАТО: это решение остается за украинским народом

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Соединенные Штаты поддержат любой выбор Украины касательно вступления в НАТО. Она подчеркнула, что окончательное решение остается только за украинским народом.

Дипломат также в очередной раз напомнила, что США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины. Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос о дискуссии касательно возможного отказа от членства Украины в Североатлантическом альянсе, Шерман заявила, что США не будут самостоятельно принимать никаких решений по этому вопросу.

"Как изначально заявляли и Байден, и Блинкен, как лично я говорила на встрече с российскими коллегами в Женеве и Брюсселе – США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины. Мы не будем решать ничего по поводу НАТО без участия НАТО, о Европе без Европы", – сказала Шерман.

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Она добавила, что какой бы путь не выбрала Украина, Соединенные Штаты будут поддерживать нашу страну при любом сценарии.

"Мы снова услышали ответ от президента Зеленского: он сказал, что Украина хочет присоединиться к НАТО. Это тоже выбор народа Украины. А мы поддерживаем любой выбор украинского народа и украинского правительства", – отметила заместитель госсекретаря США.

Напомним, посол Украины в Британии Вадим Пристайко якобы заявил, что наша страна может рассмотреть отказ от вступления в НАТО, если это позволит избежать войны с Россией. Позже он разъяснил свои слова и заверил, что Украина не будет пересматривать свои стремления присоединиться к НАТО.

Позднее стало известно, что британская телерадиокомпания BBC вырвала из контекста слова Вадима Пристайко о членстве в Североатлантическом альянсе. Отвечая на уточняющий вопрос, посол подчеркнул, что это намерение заложено в Конституцию страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что расширение НАТО в ближайшее время не планируется и этого вопроса сейчас нет в повестке дня.