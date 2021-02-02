Законопроект об оружии и план вакцинации: что запланировала принять Рада

Во вторник, 2 февраля, Верховная Рада Украины рассмотрит проект закона об огнестрельном оружии и постановление о плане вакцинации против COVID-19.

Всего в парламенте намерены проголосовать более 70 проектов законов и постановлений. Полная повестка дня была опубликована на сайте ВР.

В Раде приняли проект Постановления об утверждении решения СНБО "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа". Санкции на 5 лет наложили за то, что Никарагуа открыла консульство на территории оккупированного Крыма.

Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и закон "О Высшем совете правосудия" о завершении конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов.

Этим проектом предусмотрено временно, до момента формирования полномочного состава ВККС, передать отдельные полномочия с целью завершения конкурсных процедур единственному действующему органу – Высшему совету правосудия

Рада приняла за основу законопроект по совершенствованию законодательного регулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации.

Рада поддержала в первом чтении проект закона, который регулирует вопросы осуществления габаритно-весового контроля на дорогах. Документ предусматривает штрафы в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) за невыполнение габаритно-весовых требований, а также отказ от габаритно-весового контроля.

Кроме того, за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз предлагают штрафовать до 2 тыс. необлагаемых минимумов (34 тыс. грн).

Во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект по усилению ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.

Также в Раде планируют рассмотреть проект постановления о мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности и отмене трудовой книжки.

В первом чтении проголосуют за проект закона № 4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Как ранее пояснили в МВД, законопроект предполагает не легализацию, а упорядочивание реестра оборота оружия в Украине.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят законопроект № 3987 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины".

Документ предлагает обновить состав данных Государственного земельного кадастра о государственной границе Украины, установить, что сведения о госгранице вносятся в Государственный земельный кадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) госграницы.

Проект постановления № 4500 "О Национальном плане вакцинации населения против COVID-19" в случае его принятия, предполагает создание региональных планов вакцинации населения и определение графика поставок вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины поддержали законопроект по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях.