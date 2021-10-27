Законопроект №5655 о реформе градостроительства планируют принять уже в этом году

Законопроект №5655 о реформе градостроительства планируют принять во втором чтении уже в этом году. Ожидается, что 17 ноября профильный комитет рекомендует документ ко второму чтению.

Об этом стало известно 26 октября во время пресс-конференции “Экватор реформы градостроительства: актуальная ситуация и перспективы. Рассмотрение законопроекта 5655”.

По словам народного депутата и главы Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елены Шуляк, реформа состоит из трех частей: тотальная цифровизация, контроль и надзор, а также ответственность.

"Для того, чтобы местное самоуправление могло влиять на нечестных застройщиков, мы внедряем для них возможность заходить на такие площадки и даже сносить незаконные застройки без суда", — подчеркнула народный депутат.

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Новые нормы уничтожат прежнюю монополию Государственной архитектурно-строительной инспекции. На строительном рынке будут работать через Единую государственную электронную систему в строительстве.

Параллельно в Украине была запущена работа Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины – новый орган с другой структурой, полномочиями и принципами работы. За месяц работы ДИАМ уже успела получить более 8 тысяч обращений от физических и юридических лиц.

Реформа градостроительства призвана убрать коррупционную составляющую на строительном рынке, которая ежегодно достигает около 3 миллиардов гривен.

“В целом документ учитывает требования антикоррупционной стратегии. В то же время, неточности, которые могут потенциально нести коррупционную составляющую, будут исправлены до второго чтения. К работе будут подключены представители НАПК и нашего антикоррупционного комитета”, — заявила нардеп Елена Мошенец.

По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, на сегодняшний день государство является самым крупным заказчиком инфраструктуры, в частности дорожной. Поэтому важно, чтобы все заказы были прозрачными, а результат – качественным.

“Есть экс-коллеги, которые выступают против законопроекта 5655, но этот документ имеет очень большую поддержку. Знаем, что все неточности будут исправлены, поэтому поддерживаем авторов и хотим наконец-то работать по новым правилам”, - сказал Найем.

Напомним, в основе реформы градостроительства лежит законопроект №5655 о механизмах смены работы на строительном рынке, чтобы сделать его максимально эффективным и без коррупции. Парламент планирует рассматривать законопроект во втором чтении в ноябре-декабре 2021 г.