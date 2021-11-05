Закон об олигархах противоречит Конституции и Европейской конвенции: юрист назвал 10 оснований для обжалования

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября подписал так называемый закон об олигархах. Директор программы Право Украинского института будущего, адвокат Александр Чебаненко обратил внимание на то, что документ противоречит и Конституции Украины, и Европейской конвенции по защите прав человека.

Об этом он пишет в блоге на "Цензор.Нет". Юрист также назвал десять оснований для обжалования закона в Конституционном суде Украины.

По словам Чебаненко, в законе есть лишь формальное заимствование одного из многих элементов законодательного регулирования лоббирования и лоббистской деятельности – это обнародование информации о лоббистском контракте. При этом, в нем содержится целый ряд признаков неконституционности, а также ручного управления в сфере, требующей системного подхода.

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Первое.

Ряд положений не соответствует признакам юридической определенности, которые являются частью принципа верховенства права, являющегося обязательным, согласно статье 8 Конституции.

Второе.

Закон де-факто устанавливает возможность привлечения госслужащих к ответственности за нарушение обязанности подавать декларации о контактах. За те же деяния чиновникам грозит ответственность и по закону "О предотвращении коррупции".

"Может иметь место двойная ответственность одного вида, что является нарушением гарантий, установленных первой частью статьи 61 Конституции, согласно которой никто не может быть привлечен дважды к ответственности одного вида за одно и то же правонарушение", – пояснил юрист.

Третье.

Закон наделяет Совет национальной безопасности и обороны правом привлекать лица к ответственности, что не соответствует статье 107 Конституции. Согласно ей СНБО – это координационный орган, который координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти без дополнительный полномочий.

Четвертое.

В законе нет четко определенного порядка принятия решения о признании лица олигархом, а это также противоречит вышеуказанному принципу юридической определенности и является составляющей верховенства права. Кроме того, в законе отсутствует предохранитель против произвола государственного органа.

Пятое.

Президент Украины не может передавать свои полномочия другим лицам или органам. Закон же предусматривает противоречащие статье 106 Конституции моменты: издание указа о введении в действие решения СНБО о фактическом признании лица олигархом и фактическую передачу полномочий президента другим лицам или органам.

Шестое.

Включение граждан в реестр олигархов, исходя из их высокого уровня материального обеспечения, является ограничением их прав и свобод, а также противоречит статье 24 Конституции.

Седьмое.

Запрет олигархам делать взносы из собственных средств в поддержку политических партий является ограничением их права собственника касательно распоряжения своим имуществом. Это противоречит статье 41 Конституции.

Кроме того, фундаментальное право собственности гарантировано статьей 1 (защита собственности) Протокола №1 Европейской конвенции.

Восьмое.

Запрет делать взносы в поддержку партий противоречит статье 15 Конституции, которая гарантирует свободу политической деятельности, если она не запрещена Основным законом и законами Украины, а также пункту 8 статьи 8 закона "О политических партиях в Украине".

Кроме того, часть первая статьи 36 Конституции предусматривает ограничение права гражданина на свободу объединения в политические партии только в случаях только в интересах национальной безопасности и общественного порядка, здравоохранения населения или защиты прав и свобод других людей. А содержательное обоснование указанных ограничений прав лица в законе отсутствует.

Девятое.

Закон предлагает запретить участие олигархов в приватизации государственного и коммунального имущества, но это нарушает статью 13 Конституции, которая обеспечивает защиту всех субъектов права собственности и хозяйствования, а все субъекты права собственности равны перед законом.

Также это противоречит 41 стать Конституции о праве распоряжаться своим имуществом.

Десятое.

Норма закона, согласно которой на лицо, внесенное в реестр олигархов, накладываются ограничения, при явном превышении полномочий президента соответствует признакам лишения и сужения прав и свобод неконституционным способом.

Все это, как считает юрист, создает предпосылки для возможного обжалования закона и подзаконных актов, принятых во исполнение закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в принятом Верховной Радой законе "Об олигархах" нашли взаимоисключающие правки. Одна норма свидетельствовала, что человек признается олигархом решением Совета национальной безопасности и обороны, а вторая – Национального агентства по предотвращению коррупции.