Задержанному за погром под ОП вручили подозрение: адвокат рассказал детали

Задержанному после акции у Офиса президента писателю, ветерану и основателю издательства "Дом химер" Владу Сорду уже сообщили о подозрении, но без присутствия адвоката. Меру пресечения ему, вероятно, выберут 22 марта.

Об этом сообщил адвокат Сорда Дмитрий Мазурок, пишет "Общественное". У правоохранителей были сутки, чтобы вручить ему подозрение.

Узнать о том, получил ли ее задержанный, защитнику удалось только к вечеру, поскольку следователь был не на связи. Адвокат Сорда сообщил, что узнал о подозрении от журналистов и коллег. Копию подозрения следователь пообещал прислать защите позже. Однако Мазурок заметил, что она была вручена без его присутствия, что является нарушением закона.

Также защитник сообщил, что дело Сорда скорее всего рассмотрят во второй половине 22 марта, или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева. Ветерану инкриминируют "хулиганство с использованием оружия". Защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

"Мы считаем, что домашнего ареста будет более чем достаточно. Ни о каком содержания под стражей не может быть и речи. Есть подозрение на то, что он что-то сделал. Мы посмотрим на доказательства, которые есть", – рассказал адвокат.

Напомним, в субботу, 20 марта, возле Офиса президента прошла акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Протест закончился погромами, во время которых один человек был задержан.

Уже 21 марта вход в Офис президента забили фанерой. Появились фото.