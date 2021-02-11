Забродский призвал отменить скандальные решения Минобороны

В партии "Европейская солидарность" потребовали от власти прекратить дальнейший отвод войск и отменить штрафы за огонь в ответ на российские провокации.

Об этом в видеообращении заявил народный депутат, Герой Украины, командующий десантно-штурмовыми войсками (2015-2019), командир легендарной 95-й бригады генерал-лейтенант Михаил Забродский. Он заявил, что в партии требуют принять срочные меры по укреплению обороноспособности страны.

"Пересмотреть скандальные распоряжение Министерства обороны о штрафах в частности – за огонь в ответ на российские провокации; прекратить даже обсуждения дальнейшего отвода войск в сторону, противоположную границе с Россией", – сказал Забродский.

Он также призвал принять изменения в бюджет, в которых предусмотреть повышение денежного обеспечения военнослужащих, которое остается неизменным уже третий год; немедленно обработать государственный оборонный заказ на 2021 год, не допустить, как в прошлом году, преступных проволочек с его выполнением.

"2021 год – первый из четырнадцатого года, когда расходы на армию не увеличили. Необходимо продолжать политику постепенного роста оборонного бюджета в привязке к его доли в ВВП. Потому что прочный мир возможен лишь тогда, когда у тебя есть мощные и оснащенные Вооруженные Силы" , – подчеркнул Забродский.

Он также отметил, что власть обязана начать осуществлять реальные, а не на словах, шаги для реализации закрепленного в Конституции курса на приобретение полноправного членства в НАТО и ЕС.

По словам Забродского, нужно дальше нейтрализовать влияние пятой колонны в Украине, поэтому СБУ должна предъявить подозрение и подать в суд ходатайство о мере пресечения в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака в виде содержания под стражей.

Он также отметил, что вещание канала "Наш" должно быть прекращено.

"Козак является подставным лицом, и санкции должны быть внедрены не только против него, но и непосредственно против его хозяев. Учитывая то, что эпицентр кремлевской пропаганды переместился на канал "Наш", следует принять безотлагательные меры по прекращению его вещания", – отметил Забродский.

Неотложным вопросом национальной безопасности также является создание ВСК по расследованию спецоперации по задержанию российских военных преступников из банды Вагнера, поскольку общество ждет ответа: каким образом этот план был выдан России, отметил боевой генерал.

Забродский напомнил, что за последнюю неделю произошло резкое обострение ситуации в зоне ООС, о чем откровенно признаются и в окружении Зеленского.

"О фейковости так называемого перемирия неоднократно предупреждала оппозиция. Теперь это вынужденна признать и власть. На прошлой неделе в эфире канала "1+1" министр внутренних дел заявил, что никакого мирного процесса уже нет: "Происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю, действуют минометы, действуют снайперские группы, война идет". То же самое говорит и Кравчук: "Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть". Таким образом, даже близкие соратники президента не верят в мифологию о длительном перемирии", – констатировал Забродский.

"Регулярно погибают украинские воины. В конце января в Донецке состоялось сборище под лозунгом "Российский Донбасс". Они говорили о захвате всей Донецкой и Луганской областей, снова грезили Новороссией и даже угрожали "освободить" всю Украину. Как видим, Москва использует относительное перемирие, только чтобы лучше подготовиться к следующим атак", – убежден генерал.

"Попытка умиротворения агрессора, заглядывания в глаза Путина в поисках мира – провалилась. Два года доказали фейковостьи аморальность предвыборных заявлений кандидатов-демагогов, что война, якобы, продолжается потому, что на ней кто-то зарабатывает. Война продолжается потому, что так хочет Путин. Надеемся , это уже понятно для всех", – резюмировал Забродский.