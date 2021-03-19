Забродский о ВСК по 'вагнеровцам': это вопрос чести для Украины

Промедление с созданием временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев" опасно для украинских разведчиков, которые были привлечены к спецоперации. ВСК и установления истины по этому делу является вопросом национальной безопасности Украины

Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность", Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский. По его убеждению, если виновные останутся безнаказанными, они и в дальнейшем будут создавать предпосылки для утечки государственной тайны прямо к главным заинтересованным потребителям – в Кремль.

"Истину нужно установить не только для того, чтобы наказать виновных, но и для восстановления доверия западных партнеров, которую ценой немалых усилий было установлено в течение 2014-2018 годов. Именно путем очистки государственного сектора от кремлевских шпионов", – убежден генерал Забродский.

По его словам, разведданные партнеров крайне важны для обеспечения обороноспособности нашей страны.

"Неожиданный и немотивированный срыв спецоперации нанес удар по этому доверию, возможно, на годы вперед. И восстановление такого доверия, в первую очередь, является нашим национальным интересом", – отметил народный депутат.

Он отметил, что ППК "Вагнер" является международной террористической организацией, которая создает самую грязную работу и выполняет ее именно для путинского режима по всему земному шару.

"На них – кровь украинских военных и гражданских лиц. В составе преступной группы планировалось задержать двух террористов, причастных к сбитию малазийского Боинга МН-17 под Торезом. Террориста, причастного к сбитию транспортного Ил-76 под Луганским аэропортом. Террориста, причастного к сбитию АН -26 под Луганском", – напомнил Забродский.

Он напомнил, что за считанные часы до успешного задержания военных преступников вероятный "крот" в военном руководстве Украины гарантировал им свободу и уничтожение еще одной порции доказательств преступлений путинского режима против Украины.

"К сожалению, опасность сейчас угрожает непосредственным участникам спецоперации как со стороны российских спецслужб, так и, к сожалению, со стороны украинской власти, которая, заметая следы, допускает незаконное и аморальное давление на честных, патриотических украинских разведчиков и контрразведчиков, развязала против них психологический террор. В частности, распространяя о них фейки на так называемых информационных сливных бачках", – отметил Забродский.

"Расследование таких дел является вопросом чести для нашей страны. Украинские военнослужащие и сотрудники спецслужб должны свидетельствовать только перед украинскими государственными органами и парламентской следственной комиссией. Мы еще раз подчеркиваем, что создание ВСК и установления истины по этому делу является вопросом национальной безопасности Украины. Который должен был объединить всех парламентариев в Верховной Раде Украины", – резюмировалт боевой генерал.

Напомним, пятый президент Украины, Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 санкционировал проведение операции спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL:

агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко заявил, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.

Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.

В СБУ официально назвали фейком данные о спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.

Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Ермака в государственной измене и шпионаже.