Порошенко зробив сенсаційну заяву у справі "вагнерівців"

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
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Петро Порошенко

П’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що наприкінці 2018 року санкціонував проведення операції спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер".

Про це Порошенко зізнався в інтерв’ю "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції", – заявив він.

Лідер "ЄС" запевнив, що не дозволить винним у зриві операції уникнути відповідальності.

"Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті", — зазначив Порошенко.

П'ятий президент додав, що судитимуть і вище посадове керівництво Росії.

"Ми маємо посадити на лаву підсудних тих, хто причетний не лише до вбивств українців безпосередньо на полі бою під час окупації (частини Донецької і Луганської областей. – Ред.), а й тих, хто був залучений до видачі злочинних наказів", — заявив політик.

За його словами, спецоперація із затримання "вагнерівців", на жаль, була зірвана конкретними особами.

"Я дуже наполегливо раджу створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити негайно тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність розслідування, яке точно буде проведено", — підсумував Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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