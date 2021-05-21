За что стыдно и чем гордится Зеленский: ответы на 5 главных вопросов

Прошло два года президентства Владимира Зеленского, который шел на эту должность, чтобы изменить Украину. Пресс-конференцию относительно своих достижений он провел возле недостроенного самолета "Мрія", между строк подчеркнув, что стране мечты быть и он в процессе ее построения. Главной целью гаранта до сих пор остается завершение войны на Донбассе. Однако не все у главы государства получается, не все из команды помогают ему, за некоторых Зеленскому даже стыдно.

OBOZREVATEL разобрался, как изменились взгляды президента Зеленского за два года и как он оценил свои достижения на посту.

Зеленский сказал, что не общается с бывшим руководством государства и сам знает, что ему делать. На пресс-конференции он заявил, что в данный момент чувствует себя уверенно как никогда.

"Я спокоен. И сейчас, в конце второго года, я себя очень хорошо чувствую. Понимаю, что я делаю, куда иду и с кем я закончу", – сказал Зеленский.

Кроме того, к своим победам он уже записал преодоления эпохи Медведчука, заявив, что она закончится. Президент подчеркивал, что некоторые отрасли и вовсе планирует строить с нуля.

Также Зеленский вспомнил о:

создании государства в смартфоне;

шагах для завершения войны на Донбассе;

"Большом строительстве", которому уделяет много внимания.

Зеленский назвал символическим проведения пресс-конференции именно у недостроенного самолета "Мрія", ведь он еще в процессе построения "новой Украины".

"Мы должны помнить о прошлом, понимать, в каком состоянии мы сегодня и что мы будем делать: думать и строить будущее... Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрія". А в том, чтобы построить страну мечты, поднять ее очень высоко вверх, как поднимается "Антонов". И чтобы она была на высоте других мощных демократических цивилизованных государств", – сказал он.

Зеленский два года назад: в своей предвыборной программе он обещал открытие бизнеса за час, возвращение заробитчан в Украину, завершение войны на Донбассе, нулевую толерантность к коррупции на всех уровнях и достойное пенсионное обеспечения. Также президент обещал, что пойдет лишь на один президентский срок. Но теперь уже не спешит подтверждать этот тезис, загадочно удерживая интригу относительно своих дальнейших планов.

Зеленский отметил, что руководство государства сделало многое для того, чтобы Украина получила вакцины. В связи с эпидемией коронавируса пост главы Минздрава стал фактически третьим по важности после президента и премьер-министра. Главой ведомства за два года успели побывать Зоряна Скалецкая, Илья Емец, Максим Степанов (продержался дольше всех), и вот теперь был назначен Виктор Ляшко. Кстати, последний накануне пресс-конференции Зеленского пообещал до конца лета вакцинировать 5 миллионов украинцев. И уже начали звучать угрозы, что и Ляшко будет уволен, если не справится с задачей.

При этом сам Зеленский уверял, что проблем с вакцинами возникнуть не должно. "У нас контрактов на 45-47 млн бесплатных вакцин для населения Украины. Это максимальное количество, которое можно было найти по программам, COVAX, по отдельной программе прямых контрактов, например контракту с Pfizer на 20 млн доз", – рассказал он.

Гарант подчеркнул, что прямые контракты с Индией и Pfizer были вне европейских программ, на уровне сложных договоренностей между компаниями и руководством Украины. Он добавил, что как только в Индии улучшится ситуация с заболеваемостью, Украина получит 10-15 млн доз вакцин.

Зеленский два года назад: пандемия коронавируса постигла мир почти через год после того, как Зеленский стал президентом. Президент приобщался к переговорам по поставке вакцины и своим примером призвал людей прививаться. Кроме того, он разработал программу, по которой малый и средний бизнес могли получить по 8 тыс. грн поддержки из-за коронакризиса. А что касается карантинных ограничений, то на такие меры государство шло неохотно. Да и граждане сами активно нарушали любые ограничения. Очевидно, этому поспособствовали и аналогичные нарушения со стороны депутатов и чиновников.

Президент заверил, что сделал много шагов в борьбе с коррупцией, особенно через работу Совета национальной безопасности и обороны. Он напомнил, что вертикаль коррупции была в каждой институции Украины, в частности, в министерствах и парламенте, но он начал завершение этой эпохи и завершит ее. В частности, бороться с влиянием конкретных лиц президент будет своим законопроектом относительно деолигархизации.

"Они все понимают, что цена их активов и в Украине, и за рубежом, будет уменьшена. Не благодаря санкциям, а благодаря появлению такого понятия как "олигарх", и я считаю, что это главное", – отметил президент.

Фамилии олигархов Зеленский не назвал. Однако, на вопрос OBOZREVATEL ответил, что они не смогут работать народными депутатами Украины, а попасть под санкции сможет тот, кто будет отвечать трем критериям:

влияние на медиа; участие в политической жизни страны, влияние на депутатов, чиновников и министров; огромные активы.

Кроме того, приоткрыв детали документа, Зеленский добавил, что все встречи чиновников с представителями крупного бизнеса, даже если они будут иметь не рабочий характер, должны быть публичными.

Зеленский два года назад: позиционировал себя не как враг или лоббист бизнеса, а как политик, который найдет общий язык ради общей цели. Он проводил встречи с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп в Киеве, а затем встречался с региональными бизнесменами на местах. Также он подписал закон о разоблачителях коррупции.

Президент заявил, что все скандальные поступки "слуг народа" отражаются на его репутации и он чувствует на себе ответственность за каждого, но в то же время не может полностью брать вину на себя. По его словам, наказание за ошибки должно быть соразмерным с их серьезностью.

"За некоторые шаги определенных людей, которые являются или были рядом со мной, мне действительно стыдно. Считаю, что если это небольшие промахи, то нужно простить. Они должны исправлять ситуацию и показывать это. Всегда нужно давать людям второй шанс, если они не преступники" – считает глава государства.

Что касается постоянной смены руководителей министерств, то президент меняет их по той причине, что нет времени ждать результата, а хочет получить его быстрее.

Зеленский два года назад: в день инаугурации Зеленский отправил правительство в отставку, предложив им написать заявления на увольнение. После этого он не раз подчеркивал сложные отношения с Кабмином, а руководители министерств менялись за последние два года очень часто. Объясняя свое решение о смене правительства Алексея Гончарука, Зеленский обвинил его в том, что он не смог остановить падение промышленности. Сейчас он поддерживает смену руководителей отдельных министерств, но в то же время поддерживает премьера.

Завершение войны на Донбассе остается главным приоритетом президента. Он заверил, что шансы на то, что конфликт на востоке Украины не станет замороженным, мизерные. Однако надежда на то, что избежать такого сценария удастся, таки есть.

"Я очень много на эту тему думаю, общаясь с экспертами из своей команды, с людьми, которые проходили не одну войну. Наш кейс – один из самых сложных. Его нельзя сравнивать со многими мировыми кейсами. У нас шахматная партия, в которой вы сразу, несмотря на то, что белые, сразу были с половиной фигур", – заявил Зеленский.

По его мнению, на 99% ситуация с войной на Донбассе зависит от Российской Федерации. В ответ журналистке, может ли он назвать Путина убийцей, президент сказал, что "из-за вашего вопроса завтра 100 человек могут убить". Для разрешения ситуации кроме "нормандского формата" он видит возможность прямого разговора с президентом РФ, а также формат привлечения США в эту дискуссию.

В своем отчете о двух годах на должности президент не упомянул Крым, а лишь анонсировал саммит "Крымской платформы", которая состоится в конце августа. Уже с лидерами стран, которые присоединятся, будет разработана стратегия деоккупации Крыма.