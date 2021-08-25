Ющенко заявил, что Украина не получила ПДЧ в НАТО в 2008 году из-за Меркель и Саркози

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украина не получила План действий по членству в НАТО (ПДЧ) в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте (Румыния) из-за канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози.

Ющенко подчеркнул, что тогда его шокировала позиция политиков. По его словам, на встрече у президентов с Меркель состоялся короткий пятиминутный диалог, а Саркози и вовсе не захотел говорить, передает "Украина 24".

Бывший президент Украины рассказал, что Меркель назвала одним из аргументов "против" проблему того, что только одна треть украинцев поддерживают проект НАТО. На это Ющенко ответил, что за время его президенства процент граждан, которые разделяют интеграцию, вырос с 12 до 31 процента. Кроме того, когда Испания присоединялась к НАТО это разделяло всего 17% населения, а Украина просит только ПДЧ. Политик отметил, что разговор с Меркель на этом закончился. Он подчеркнул, что ее аргументы до сих пор для него не приняты и неприемлемы.

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Ющенко предположил, что Россия не напала бы на Грузию, если бы Украина тогда получила ПДЧ. Он считает, что тогда на президента РФ Владимира Путина можно было повлиять.

План действий по членству – это программа, которая предусматривает практические рекомендации и адресную помощь странам-кандидатам в подготовке ко вступлению в Альянс. Фактически, это "домашнее задание" из пяти пунктов, дающее возможность государству имплементировать необходимые реформы: политические и экономические вопросы, оборона/военные вопросы, вопрос ресурсов, вопросы безопасности и правовые вопросы.

В настоящее время План действий по членству имеет только одна страна – Босния и Герцеговина. Но Украина и Грузия неоднократно выражали желание присоединиться к этой программе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, к 2024 году Украина может получить план действий относительно членства в НАТО. Фактически большинство критериев для вступления в Альянс страна уже выполнила.