Украина может получить ПДЧ: в 'Слуге народа' спрогнозировали срок

К 2024 году Украина может получить план действий (ПДЧ) относительно членства в НАТО. Фактически большинство критериев для вступления в Альянс страна уже выполнила.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказала народный депутат Украины, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. "Украина, по крайней мере, с моральной точки зрения точно уже заслужила право стать частью Альянса. Потому что мы фактически 7 лет защищаем Европу и являемся сдерживающим фактором распространения российской агрессии", – подчеркнула она.

Кравчук утвердительно ответила на вопрос, сможет ли Украина получить ПДЧ до окончания текущей каденции парламента, то есть до 2024 года. "Это реалистично. Я считаю, что можно получить. Это зависит не только от Украины, в большей степени от НАТО, но точно наши дипломаты сейчас очень активно работают, и вице-премьер по евроатлантической интеграции выкладывается на полную", – сказала она.

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По словам нардепа, Украина имеет своих крупнейших союзников в НАТО среди стран, "которые понимают, что такое Россия" и оказывают наибольшую поддержку на пути к НАТО. Это Латвия, Литва, Эстония, Польша и ряд других стран.

Она также отметила, что Украина делает свою "домашнюю работу" в контексте проведения реформ. Так, принят и вступил в силу закон об оборонных закупках, впереди принятие законопроекта о реформе Службы безопасности Украины.

"Есть определенные решения, которые еще надо выполнить, но это точно не то, что может закрыть нам путь в НАТО. Мы хотели бы получить более четкие сигналы со стороны партнеров, закрепить это в ПДЧ", – подытожила Кравчук.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в интервью сайту Axios заявил, что НАТО должно принять решение о членстве Украины немедленно.