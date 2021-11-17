Юлия Тимошенко – единственная альтернатива Зеленскому, – эксперт

Ежемесячно действующий президент теряет доверие и расположение украинцев. Разочарование людей растет, а власти игнорируют их проблемы, уверяя, что все хорошо. В то же время лидер "Батькивщины" откровенно говорит о наболевших вопросах и предлагает рецепты их решения, что дает ей положительные электоральные баллы.

К такому выводу пришел политолог Тарас Загородний, анализируя последние результаты опроса от социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-13 ноября.

В своей статье "Рейтингопад власти продолжается" эксперт отмечает, что электоральные настроения украинцев меняются, и на следующих выборах расстановка сил трансформируется не в пользу власти. И хотя президент, как видно из опроса, возглавляет рейтинг доверия к политикам (38%), однако через два месяца он потерял 11%.

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"На втором месте за доверием остается Юлия Тимошенко – 27%. Здесь по-прежнему играет роль социальный фактор, который она активно продвигает. Она говорит на понятном людям языке о том, что народу близко, с чем сталкивается каждый житель страны в быту и повседневной жизни. Тимошенко, по большому счету, единственный политик, представляющий альтернативу Зеленскому в социальной сфере", – считает Загородний.

По его словам, внимательны также показатели недовольных движением страны, количество которых ежемесячно растет. Сейчас согласно данным "Рейтинга", ситуацией в стране недовольны 69% опрошенных.

"Собственно ничего удивительного ввиду того, что проблемы практически не решаются, а финансовое состояние среднестатистического украинца стабильно ухудшается. Работы нет, тарифы и цены растут. Плюс – здоровье и жизнь людей под угрозой в связи с новой волной пандемии ", – добавил эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, социальная ориентированность экс-премьера находит одобрение среди украинцев. Ведь в последнее время Юлия Тимошенко активно продвигает вопрос снижения тарифов и продажи украинцам газа собственной добычи по приемлемым ценам, призывает поддерживать фермеров и медиков, критикует власти за бездействие в борьбе с наводнением и требует выделить средства из бюджета на кислород, лекарства и зарплаты врачам.

Напомним, в начале ноября ведущие социологические службы зафиксировали ощутимое падение показателей партии "Слуга народа" и рост поддержки "Батькивщины". Опрос Института будущего показал, что команда Юлии Тимошенко почти догнала "слуг народа" – их рейтинги находятся в рамках статистической погрешности. К аналогичному выводу в результате последнего соцопроса пришли и социологи КМИСа. По их данным, если бы парламентские выборы проходили в конце октября, в Верховную Раду гарантированно прошли бы "Слуга народа" (18,3%), ОПЗЖ (17%), "Батькивщина" (15,4%) и "Европейская солидарность" ( 15,1%). Эксперты обращают внимание, что разница всех четырех партий находится в рамках статистической погрешности.