YouTube заблокирует каналы пропагандистов Соловьева и Симоньян из-за персональных санкций ЕС

Наложение персональных санкций Евросоюзом на топ-пропагандистов российского телевидения предусматривает и блокировку доступа на их информационные площадки в интернете. Таким образом, аудитория одиозных Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян существенно сократится.

Об этом сообщили на Telegram-канале VESTI. Оба пропагандиста, известные многочисленными фейками, искажением фактов и тотальным нарушением профессиональной этики, пропадут, в первую очередь, с каналов вещания на YouTube.

"Социальные сети Владимира Соловьева, включая YouTube-канал, будут заблокированы из-за персональных санкций. Такие же санкции коснутся и Маргариты Симоньян", – указано в сообщении.

Напомним, что Соловьев и Симоньян были внесены в санкционный перечень ЕС в связи со скандальным признанием российского президента Владимира Путина квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР". Там же оказалась и спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова, также регулярно снабжавшая широкую аудиторию байками о "страшных бандеровцах" и "кровожадной русофобии" в суверенной Украине.

Видео дня

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты призвали СНБО ввести ряд персональных и экономических запретов в отношении всех 400 депутатов Госдумы, которые приняли ратификацию о содружестве с недореспубликами ОРДЛО.