Яценюк о предложении Зеленского: выносить на референдум вопросы территориальной целостности запрещает Конституция

Заявление президента Владимира Зеленского о том, что Киев не исключает проведения референдума по оккупированным территориям Донбасса и Крыма, противоречит Конституции. Это спровоцирует негативную волну внутри государства, на что и рассчитывает Россия.

Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 10 декабря. По словам политика, такой референдум будет попыткой "расчленить Украину" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Что он хочет выносить на референдум? Вопрос того, что Крым является частью украинского государства? Так это записано в Конституции. Вопрос того, что Донецкая и Луганская области – это части Украины? Это тоже записано в Конституции. Более того, он лично обязан сохранять независимость украинского государства", – сказал политик.

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По мнению Яценюка, проведение референдума является российским планом.

"РФ понимает, что захватить всю Украину сегодня крайне сложно, поэтому ее нужно расчленить из-за внутренних противоречий. Или расчленить из-за того, чтобы запад от нас отвернулся", – сказал он.

По словам политика, если встанет вопрос о территориальной целостности, то Россия направит в Украину "региональных царьков", чтобы спровоцировать внутри страны отрицательную волну.

"Россия сюда бросит все для того, чтобы появились региональные царьки для провоцирования волны, чтобы показать, что Украина рассыпается внутри. Это самый лучший и кратчайший путь для России. Но должен быть только один путь – сильное украинское государство, сильная украинская армия, сильный украинский солдат и сильная поддержка запада", – подчеркнул Яценюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с американским лидером Джо Байденом. В частности, они касались референдума по Крыму и прямых переговоров с Россией.