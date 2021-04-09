В ОП пообіцяли, що насильницької депортації росіян із Криму не буде

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква пообіцяв, що Україна не буде насильно депортувати росіян із Криму після повернення півострова.

За його словами в інтерв'ю Lb.ua, ми не можемо порушувати права цих людей, як і міжнародні конвенції, що стосуються гуманітарного права. Жовква зазначив, що у разі насильницької депортації світ скаже, що ми такі самі, як росіяни, а такого допустити не можна.

"Водночас є чимало тих, хто готовий повернутися до своїх кримських домівок після звільнення півострова. І це не тільки кримські татари: з Криму бігли на контрольовану України територію люди різних національностей. Думаю, що стосовно цього потрібно вже зараз консультуватися, зокрема і з міжнародними гуманітарними організаціями", – розповіли в ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Жовква розповів в інтерв'ю, що саміт лідерів країн "нормандської четвірки" переноситься, тому що Росія не хоче його проведення.