Яременко – про зрадників України в Криму: Поклонську в Росії вважають "другосортною"

У Росії не поважають зрадників України. Зокрема, колишнього прокурора анексованого Криму Наталію Поклонську там вважають "другосортною".

Про це повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL. За його словами, до таких людей у країни-агресора також немає довіри.

"Багато українців, які свого часу зрадили Україну, не розуміють, що в російській ментальності вони назавжди залишаться зрадниками. Навіть ті, хто на сьогодні продовжує керувати Кримом чи сидить у Державній думі, як ця "госпожа" Поклонська. Вона – зрадниця, і вона є другосортною в Росії. До неї там ніхто і ніколи не буде ставитись так, як до росіянина", – сказав Яременко.

За його словами, в РФ розуміють, що не можна довіряти людині, яка зрадила. Він зазначив, що поки там зрадників використовують, але з часом приберуть.

Також заступник міністра розповів, що за оцінками до Криму перевезено щонайменше 300 тис. осіб, а з окупованих територій намагаються витиснути нелояльних до них громадян.

"Вони самі розуміють, що питання Криму не закрите і рано чи пізно його потрібно буде вирішувати. І коли це станеться, вони хочуть апелювати, мовляв, у нас тут живе російське населення, яке хоче залишатися в складі Російської Федерації", – зазначив Яременко.

Він додав, що лояльних до влади теж розкидають по всій Росії. Зрадників України, зокрема, переселяють на Далекий Схід.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква пообіцяв, що Україна не буде насильно депортувати росіян із Криму після повернення півострова.