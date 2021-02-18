Янукович напомнил о себе заявлением о Евромайдане в день памяти Небесной Сотни

Адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, Виталий Сердюк, обнародовал его обращение с искаженным представлением о Революции Достоинства и ее Героях. 18 февраля исполняется седьмая годовщина с момента начала расстрелов Небесной Сотни.

Спич своего подзащитного Сердюк опубликовал на личной странице в Facebook. Он подчеркнул, что это – реакция на принятие нардепами в Верховной Раде исторического документа по событиям Евромайдана.

"Верховная Рада приняла постановление о так называемой Революции Достоинства, в реальности – "вооруженном государственном перевороте" 2014 года. Это сомнительное решение вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных", – высказался Янукович, умалчивая о преступлениях своего режима.

"Майдан называется "ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы". С учетом событий последних семи лет в истории Украины, подобная формулировка звучит издевательски", – возмущенно добавил он.

Затем Янукович стал повторять российские пропагандистские нарративы о якобы тотальном нищенстве в Украине, миграционном кризисе, "убийствах за инакомыслие" и приходе к власти "преступников".

Кроме того, пособник российских оккупантов заявил, что Украине якобы все диктуют иностранцы и решают судьбу всех ее реформ.

"Спустя семь лет Майдан продолжает разделять нашу страну. Действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с "государственным переворотом" 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране. По-прежнему радикалы имеют монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины", – продолжил антиукраинскую речь Янукович.

Кроме того, он выразил убеждение в том, что сторонники Революции Достоинства якобы разочаровались в ней из-за разрушения базовых ценностей этого события.

Не упустил беглый экс-президент и возможность высказаться на тему оккупации Крыма. По его мнению, в этом преступлении виновна не Россия, а власть, которая пришла на смену ему. Аналогичную риторику он озвучил и в отношении Донбасса.

"Именно Майдан, а точнее его лидеры и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в "новой" Украине. С несогласным Донбассом выбрали язык оружия. Именно пришедшие на крови Майдана к власти подонки, уже почувствовавшие там вкус крови и безнаказанности, направили против своего народа тяжелую артиллерию, установки залпового огня, танки и боевую авиацию. Трагический итог этого – десятки тысяч жертв и миллионы сломанных судеб", – заявил Янукович, не вспомнив о том, как представители его режима убивали мирных украинцев на Майдане, а после этого Россия начала свое военное вторжение.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардепы 17 февраля приняли постановление о заявлении Верховной Рады в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и Революции Достоинства. В частности, документ определил те события как ключевой момент построения государства Украина.

Кроме того, в нем четко прописано осуждение действий режима Януковича и силовиков "Беркута", а также акцентируется внимание на недопустимости затягиваня с расследованием дел Майдана.