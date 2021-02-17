В Раде признали историческую роль Евромайдана: один 'слуга' был против

Народные депутаты на заседании в среду, 17 февраля, приняли постановление о заявлении Верховной Рады в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и Революции Достоинства, определив те события ключевым моментом строения государства Украина.

За проголосовали 295 парламентариев. Примечательно, что ни одного голоса за важный документ не отдали представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Так, постановление №2739 определяет Революцию Достоинства выразителем национальной идеи свободы, подчеркивает недопустимость промедления с расследованием "дел Майдана" и важность памяти о Героях Небесной Сотни.

Кроме этого, документом отмечается недопустимость узурпации власти, высказывается политическая оценка режиму Виктора Януковича, осуждаются противоправные действия отдельных сотрудников подразделений "Беркута", экс-милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства. А также определяется важность мирных собраний и недопустимость произвола, европейских ценностей как фундамента Украинского государства.

Как уже отмечалось, постановление было принято 295 голосами "за". Больше всего ее поддержали депутаты монобольшинства – 200 "слуг" из 245. Правда, против высказался Максим Бужанский, а его коллеги Евгений Брагар и Евгений Шевченко воздержались. Еще 13 не голосовали.

Представители фракции ОПЗЖ вообще не поддержали постановление: 17 проголосовали против, двое воздержались, а 15 не голосовали.

Несколько человек, которые воздержались от голосования, было и среди депутатской фракции "Довіра" и внефракционных парламентариев. Подробнее с поименным голосованием можно ознакомиться по ссылке.

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