Яхта Медведчука стоимостью $200 млн обошла санкции – СМИ

Во владении главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука есть огромная пятипалубная яхта Royal Romance, которая не попала под санкции.

Как говорится в сюжете Bihus.Info, приблизительная стоимость морского судна 200 млн долларов. Яхта имеет 5 палуб и достигает в длину 92,5 метра. Также на ней есть бассейн размерами 12 на 4 метра. Всего на ней может разместиться 14 гостей и 22 члена экипаж.

Отмечается, что официально яхта зарегистрирована на оффшорную компанию, а потому на нее не распространяется действие санкций, введенных СНБО.

Напомним, что в здании Офиса президента состоялось заседание СНБО, на котором принято решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц.

Позже Медведчук ответил на санкции, которые против него ввел СНБО, назвав их незаконными.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Оксана Марченко, жена нардепа Виктора Медведчука ответила на санкции, которые против нее ввел СНБО.