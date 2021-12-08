Вторжения не будет, но угроза осталась? Главные итоги переговоров Байдена и Путина по Украине

Президенты США Джо Байден и РФ Владимир Путин провели видеовстречу, посвященную угрозе вторжения российских войск в Украину. В Белом доме предупредили, что в случае военной эскалации ответят "чертовски агрессивными" санкциями. В Кремле же потребовали гарантий нерасширения НАТО на восток.

О чем говорили политики и к каким последствиям приведут их переговоры – рассказывает OBOZREVATEL.

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден провели переговоры. Они продолжались около двух часов. Для общения лидеров двух стран была задействована закрытая линия видеосвязи, которая раньше никогда не использовалась.

Вот как выглядели переговоры из кабинета Путина.

Видео дня

А вот как – из кабинета Байдена.

Главной темой переговоров была ситуация на украинской границе – последние два месяца западные СМИ и разведки все увереннее говорят о реалистичности планов нового вторжения армии РФ. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

"Чертовски агрессивные санкции"

Байден предупредил Путина о "решительных экономических и иных мерах" в случае военной эскалации российско-украинского кризиса, заявили в Белом доме. Американский лидер выразил обеспокоенность из-за наращивания войск вблизи границ Украины.

После переговоров заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон вместе с союзниками рассматривают возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы. В случае эскалации работа российского газопровода "Северный поток-2" будет остановлена.

"Мы говорили о мерах, равнозначных полноценной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для российского бизнеса и народа", – пояснила Нуланд.

О возможных санкциях в качестве ответа на вторжение накануне написал ряд американских СМИ. CNN отмечал, что США и ЕС согласовывают "чертовски агрессивный" пакет санкций против России. Среди возможных ограничений – отключение России от системы SWIFT и, по данным Bloomberg, запрет на конвертацию рублей в другие валюты.

Ультиматум ради мира

Американский лидер также сказал Путину, что есть еще один вариант дальнейшего развития событий – деэскалация и дипломатия. "США готовы поддержать усилия по продвижению Минских соглашений и "нормандского формата". Это может включать в себя прекращение огня и меры укрепления доверия, которые помогут продвинуть этот процесс вперед", – сказал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Путин требует гарантий

В Кремле подтвердили, что президенты говорили в основном об Украине. Особое внимание российский лидер акцентировал на якобы "деструктивной линии Киева", которая, по его словам, направлена на срыв договоренностей по Донбассу. Политик также высказал озабоченность некими "провокационными действиями" Киева в регионе.

По мнению главы Кремля, НАТО "предпринимает опасные попытки освоения украинской территории" и наращивает военный потенциал у границ России. Он подчеркнул, что РФ заинтересована в получении "надежных, юридически зафиксированных" гарантий, исключающих расширение Альянса на восток.

"Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Байден никаких обещаний не дал

Американский президент в четверг собирается поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и уже проинформировал лидеров Франции, Германии, Италии и Британии о своих переговорах с Путиным, сообщил Джейк Салливан.

Байден не давал Путину обязательств, что Украина останется вне НАТО, подчеркнул советник. По его словам, в случае вторжения США готовы предоставить дополнительную военную помощь Украине "сверх того, что мы уже предоставляем" и разместить дополнительные силы на востоке Европы.

"То, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", – пригрозил Салливан, имея в виду реакцию Запада на оккупацию Крыма.

Первые результаты

Вскоре после переговоров из оборонного бюджета США исчезли санкции против "Северного потока-2" и окружения Путина. В этот список входят премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦИК Элла Памфилова, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, а также бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов. В проект бюджета также не включили запрет для граждан США осуществлять сделки, связанные с суверенным долгом РФ.

Вместе с тем американские законодатели согласились выделить 4 млрд долларов на военное сдерживание России. Украине сенаторы решили предоставить 300 млн долларов военной помощи.

Они склонны считать, что встреча президентов никаких фундаментальных прорывов не принесла. Несмотря на то, что риски вторжения российских войск существенно снизились, на Украину могут надавить для реализации Минских соглашений на условиях Кремля.

"К сожалению, у нас нет попыток ответить на вызовы, которые ставит перед нами этот диалог, а именно: поиск альтернативы Минску, меняющаяся функция РФ для Запада, переориентация США на другие проблемы, деактуализация украинской политики безопасности после 2014 года, основанной на вере в НАТО", – считает Илья Куса, политический аналитик Украинского института будущего.

Майкл Кофман из Центра военно-морского анализа США после встречи политиков назвал три возможных сценария развития событий:

Россия отступит перед угрозой карательных санкций (это называют наименее вероятным исходом, ведь Путин уже вывел свои войска и те не вернутся в казармы, пока он не одержит хоть какую-то победу – международную или внутреннюю).

Будет установлен какой-то обновленный дипломатический процесс, предотвращающий конфликт (РФ хочет вынудить Украину и США изменить политику в отношении Минских договоренностей и будущего расширения НАТО).

Начало открытой войны. "Возможно, Путин решил, что только прямые военные действия могут достичь его целей в отношении Украины. Учитывая зимние энергетические проблемы Западной Европы, предполагаемую слабость президента Байдена и пандемию COVID-19, сейчас лучшее время для нанесения удара", – рассказал Кофман.

С последним утверждением не согласен российский оппозиционный журналист Константин Эггерт. По его словам, вторжения российских войск после переговоров президентов не будет. "Путинское руководство едва ли пойдет на военную операцию или даже на формальную легализацию российского военного присутствия в так называемых "народных республиках" под предлогом "гуманитарной интервенции". Это совсем не в интересах Путина, которого каждый новый контакт с Байденом еще на шаг возвращает в круг рукопожатных на Западе мировых лидеров", – отметил он.

Эксперт констатирует: "Сказать, что "победила дружба" – это чересчур. Все остались довольны – так будет точнее". Но победила ли наша страна в таком случае? Экономист и политик Андрей Илларионов уверен, что нет, ведь США включились в масштабную дезинформационную кампанию по давлению на Украину.

"Это не поддержка, а, я бы сказал, провокация, оснований у которой нет никаких... В настоящее время вдоль украинских границ нет российских войск, достаточных для крупномасштабного наступления. Все военные эксперты в один голос говорят, что нет никаких признаков того, что в ближайшее время, речь идет о нескольких неделях как минимум, состоится какое-либо серьезное крупное вторжение российских войск. Более того, многие говорят о том, что такого вторжения не будет вообще", – сказал Илларионов.

Политик считает, что вся эта военная истерия вокруг Украины – ни что иное, как беспрецедентных масштабов дезинформационная кампания, направленная на украинское общество. Цель – создать атмосферу страха, попытаться шантажировать возможным наступлением, чтобы украинцы согласились на принятие Минских соглашений на условиях Кремля.