В Раде произошла потасовка между нардепами. Видео

В пятницу, 16 июля, Верховной Раде произошла потасовка между парламентариями. Нардеп Вадим Ивченко от ВО "Батьківщина" ударил Николая Сольского из "Слуги народа".

Фото в Facebook опубликовал Ян Доброносов. Конфликт начался с того, что Ивченко набросился на Сольского и ударил его кулаком. Между ними сразу же встряли несколько депутатов и растащили "бойцов".

Для издания "Левый берег", Ивченко рассказал, что конфликт между ним и Сольским начался еще на заседании аграрного комитета.

"Я ему (Сольсому – Ред.) прямо говорил, что он вообще не слышит аграриев, лоббирует законопроекты в интересах земельных рейдеров, в том числе лоббирует свои электровозы в "Укрзалізниці". Уже в сессионном зале продолжилась перепалка. Я еще раз ему сказал, что он не действует в интересах украинских аграриев, протягивает через комитет свои законопроекты. На что он меня нецензурной бранью "послал". Конечно, как я мог на такое отреагировать? Адекватно. Но это продолжалось недолго. Мы сразу разошлись", – рассказал Ивченко.

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