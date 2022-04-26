Рекордную взятку в $6 млн, которой хотели подкупить руководство НАБУ и САП, передали ВСУ

Взятка в 6 миллионов долларов, которую предлагали летом 2020 года руководителей НАБУ и САП за закрытие уголовного производства против бывшего топ-чиновника, перечислена на нужды ВСУ. Деньги, конфискованные в момент передачи, когда злоумышленников взяли с поличным, послужат усилению обороноспособности Украины.

По курсу НБУ это более 170 миллионов гривен. Об этом сообщают в НАБУ.

По инициативе детективов НАБУ и прокуроров САП Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с средств в уголовном производстве по попытке подкупить за 6 млн долларов руководство этих антикоррупционных органов.

"Благодаря этому 6 млн долл. США (более 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислили на нужды обороноспособности государства", - говорится в сообщении.

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Эти деньги в июне 2020 года три человека, среди которых - действующий на то время сотрудник ГУ ГНС в Киеве, пытались в качестве взятки отдать руководителям НАБУ и САП - за закрытие уголовного производства против высокопоставленного чиновника. Злоумышленников взяли с поличным.

"Услугу" оценили в 5 млн. дол. США, еще 1 млн. дол. США чиновник ГУ ГНС взял себе "сверху". Этих всех лиц, а также инициатора подкупа привлекли к ответственности. Расследование закончили, дела по их обвинению слушаются в ВАКСе", - подчеркнули в НАБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после увольнения 12 апреля главы НАБУ Артема Сытника, его временно возглавил Гизо Углава.