НАБУ временно возглавил Гизо Углава: что о нем известно

Первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава временно возглавил это ведомство. Такое решение было принято в связи с прекращением полномочий директора НАБУ Артема Сытника.

Обязанности директора Гизо Углава начали выполнять с воскресенья, 17 апреля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Согласно ЗУ "О НАБУ", в случае прекращения полномочий или увольнения Директора НАБУ все его полномочия до дня назначения нового Директора осуществляет его первый заместитель", - говорится в сообщении.

Гизо Тристанович Углава Гизо родился 18 ноября 1975 в грузинском городе Кутаиси. В 2015 г. он получил гражданство Украины.

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С 1998 года Углава начал свою трудовую деятельность в системе прокуратуры Грузии. Там он проработал 14 лет – до ноября 2012 года. За это время он работал с подразделениями, основными сферами деятельности которых являлась борьба с коррупцией, легализацией незаконных доходов и финансовыми преступлениями.

В НАБУ он работает с апреля 2015, Углава является одним из идеологов создания Бюро.

28 августа 2020 года Конституционный суд признал незаконным указ президента о назначении Сытника главой НАБУ. Создав бюро, Рада не закрепила в Основном законе новые полномочия главы государства назначать и увольнять руководителя Антикоррупционного бюро.

Позже Кабинет министров поддержал проект закона, которым хотели внести изменения в процедуру избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины. В нем содержались правки, которые позволяли досрочно отстранить от должности директора бюро Артема Сытника.

Осенью 2021 года Верховная Рада определила условия проведения конкурса на должность директора НАБУ таким образом, что Согласно документу, что Сытник должен был работать до избрания своего преемника.

Назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров. В конкурсную комиссию должны входить шесть человек: по три представителя от СНБО и Кабмина, при этом должны учитываться рекомендации западных партнеров Украины, оказывавших помощь в борьбе с коррупцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году журналисты обнародовали снимок экс-министра Ставицкого и Гизо Углавы. Вероятно, фото сделано в одном из ТРЦ в Израиле в январе-феврале 2015 года. Экс-чиновник времен Януковича подтвердил, что на фото он. Эксперты группы Bellingcat утверждают, что второй мужчина на фото с большой вероятностью – Гизо Углава. При этом первый заместитель главы НАБУ игнорирует вопросы встречи со Ставицким.

Позже директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник предположил, что его Гизо Углава мог встречаться со Ставицким. Он отметил, что Углава в то время находился в отпуске и добавил, что его первый заместитель является настоящим профессионалом.