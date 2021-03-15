Минские соглашения-2 приведут Украину к капитуляции, - Гармаш

Минский процесс не является "дорожной картой" для установления мира на Донбассе. Россия ведет с Украиной гибридную войну, а Восток – лишь часть большого плана.

Об этом сообщил журналист Сергей Гармаш, который в прошлом году присоединился к переговорному процессу в Минске, пишет "Цензор Нет".

"Война – гибридная. Она идет на всей территории Украины, не только на Донбассе, а комплекс мер касается ее военного проявления только в локальном регионе на Востоке страны. К миру с Россией он ("Минск". – Ред.) однозначно не может привести, потому что не касается других направлений войны – информационного, дипломатического, экономического, кибернетического", – сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе.

Также Гармаш напомнил, что Украина подписала соглашения "не имея выбора", когда была угроза продвижения войск РФ вглубь страны.

"Давайте не забывать, как принимался комплекс мер. Тогда Украина потерпела очередное поражение под Дебальцево, была угроза продвижения российских войск вглубь нашей страны. Мы, практически не имея выбора, подписываем документ, в котором четко не обозначена вторая сторона конфликта, зато предусмотрены мероприятия, которые должно реализовать только украинское государство", – отметил член ТКГ.

По его словам, выполнение вторых Минских соглашений, особенно в интерпретации России, будет фактически капитуляцией.

"Выполнение вторых Минских соглашений, особенно так, как их трактует Россия, будет фактически капитуляцией... "Минск" – не "дорожная карта" к миру. В реальности – это инструмент влияния на противника. Россия его только так рассматривает", – добавил журналист.

При этом Гармаш советует украинской стороне относиться к переговорам так же: как к инструменту влияния на противника и способу его ослабления.

"Нельзя говорить, что Минский процесс не работает, так как действуют санкции, которые к нему привязаны. Вот они заставляют Россию шевелиться, просить Запад об их отмене... Поэтому "Минск" работает. Вопрос в том, насколько он оправдывает наши ожидания", – заключил представитель Украины в ТКГ.

Как писал OBOZREVATEL, глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук на заседании ТКГ пригрозил отвечать противнику силой за огонь по ВСУ.