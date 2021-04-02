Выборы в 87 округе происходят по лекалам Януковича, или Зачем СН депутат Шевченко
Події на 87 окрузі розгортаються по лекалам часів Януковича.
Адмінресурс Зе не зміг перемогти бізнесресурс О. Шевченка.
Відтак, змінили голову ОВК, зачистили силами СБУ територію і -о, чудо!- вже зранку виявили в погано запечатаному мішку дільниці с. Микуличин підстави для анулювання перемоги О. Шевченка.
Того Шевченка, який в 2019 р свічки ставив в усіх церквах Прикарпаття за перемогу Зе!:)
Все прогнозовано.
Перший рік Зе команда нагадувала піонерів, що захопили директорську і дорвалися до запасів згущонки.
Зараз піонери десь в кутку знайшли портрет Янека і копіюють його молоду команду.
Одного не розумію: навіщо Слугам народу такою ганебною ціною ще один депутат, якщо вони й так, маючи більшість, нічого доброго в ВР не зробили