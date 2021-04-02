Вибори у 87 окрузі відбуваються по лекалам Януковича, або Навіщо СН депутат Шевченко

Юрій Луценко Політика 13:37, 2.04.2021

Події на 87 окрузі розгортаються по лекалам часів Януковича.

Адмінресурс Зе не зміг перемогти бізнесресурс О. Шевченка.

Відтак, змінили голову ОВК, зачистили силами СБУ територію і -о, чудо!- вже зранку виявили в погано запечатаному мішку дільниці с. Микуличин підстави для анулювання перемоги О. Шевченка.

Того Шевченка, який в 2019 р свічки ставив в усіх церквах Прикарпаття за перемогу Зе!:)

Все прогнозовано.

Перший рік Зе команда нагадувала піонерів, що захопили директорську і дорвалися до запасів згущонки.

Зараз піонери десь в кутку знайшли портрет Янека і копіюють його молоду команду.

Одного не розумію: навіщо Слугам народу такою ганебною ціною ще один депутат, якщо вони й так, маючи більшість, нічого доброго в ВР не зробили

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Політика

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