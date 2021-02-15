Выборы нового мэра Харькова невозможно провести в марте: в Раде сообщили о проблеме

Внеочередные выборы мэра Харькова невозможно провести в марте 2021 года. Дату придется перенести, поскольку горсовет подал в Верховную Раду только ходатайство о назначении выборов, но без необходимого пакета документов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил член комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

Он уточнил, что, согласно законодательству, выборы могут состояться или в марте, или в октябре.

"К нам где-то три недели назад поступило ходатайство городского совета перед ВРУ о назначении внеочередных выборов главы в связи со смертью господина [Геннадия] Кернеса. Дело в том, что к этому ходатайству мы не получили никаких сопроводительных документов", – рассказал Безгин.

Он уточнил, что речь идет о копии решения городского совета, которое в парламент не направили. К ходатайству также можно было добавить свидетельство о смерти мэра Харькова, но, как сказал Безгин, комитет "на этом не настаивал".

"На сегодня в любом случае мы не получили копию решения, никаких законных оснований в ВР нет двигаться в контексте назначения внеочередных выборов. Почему не дослали один из документов, не выполнив прямую норму закона, – наверное, каждый найдет ответ на поверхности", – отметил член комитета Верховной Рады.

"Учитывая то, что у нас уже 15 февраля и ни одна процедура даже не была вынесена на комитет и пакета документов соответствующего нету, чисто по срокам процедурно провести выборы в марте уже невозможно. Говорить о том, что выборы могут состояться раньше октября – это не корректно относительно норм закона", – продолжил он.

Безгин также добавил, что сейчас у секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова нет никаких ограничений по работе, он исполняет обязанности городского головы.

"Никто не ограничивает городской совет, чтобы они провели заседание летом, и оно на самом деле все равно будет вписываться в сроки. Здесь, я думаю, ключевая идея, если это действительно была не досадная ошибка, а чья-то сознательная позиция, чтобы соответствующее представление и документы не зашли на ВР в январе, что собственно и произошло. Это может быть летом (вынесения решения городским советом, – ред.), это не становится принципиальным. Главное, чтобы это произошло до конца лета", – подчеркнул Безгин.

По его словам, профильный комитет направит обращение за подписью председателя о том, что безотлагательно нуждается в полном пакете документов. Но даже если Харьковский городской совет поторопится, это уже никак не повлияет на избирательный процесс и выборы в марте не состоятся.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко недавно заявил, что выборы мэра Харькова, вероятно, состоятся 31 октября 2021 года, в последнее воскресенье месяца.