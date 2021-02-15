Выборы нового мэра Харькова невозможно провести в марте: в Раде сообщили о проблеме
Внеочередные выборы мэра Харькова невозможно провести в марте 2021 года. Дату придется перенести, поскольку горсовет подал в Верховную Раду только ходатайство о назначении выборов, но без необходимого пакета документов.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил член комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.
Он уточнил, что, согласно законодательству, выборы могут состояться или в марте, или в октябре.
"К нам где-то три недели назад поступило ходатайство городского совета перед ВРУ о назначении внеочередных выборов главы в связи со смертью господина [Геннадия] Кернеса. Дело в том, что к этому ходатайству мы не получили никаких сопроводительных документов", – рассказал Безгин.
Он уточнил, что речь идет о копии решения городского совета, которое в парламент не направили. К ходатайству также можно было добавить свидетельство о смерти мэра Харькова, но, как сказал Безгин, комитет "на этом не настаивал".
"На сегодня в любом случае мы не получили копию решения, никаких законных оснований в ВР нет двигаться в контексте назначения внеочередных выборов. Почему не дослали один из документов, не выполнив прямую норму закона, – наверное, каждый найдет ответ на поверхности", – отметил член комитета Верховной Рады.
"Учитывая то, что у нас уже 15 февраля и ни одна процедура даже не была вынесена на комитет и пакета документов соответствующего нету, чисто по срокам процедурно провести выборы в марте уже невозможно. Говорить о том, что выборы могут состояться раньше октября – это не корректно относительно норм закона", – продолжил он.
Безгин также добавил, что сейчас у секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова нет никаких ограничений по работе, он исполняет обязанности городского головы.
"Никто не ограничивает городской совет, чтобы они провели заседание летом, и оно на самом деле все равно будет вписываться в сроки. Здесь, я думаю, ключевая идея, если это действительно была не досадная ошибка, а чья-то сознательная позиция, чтобы соответствующее представление и документы не зашли на ВР в январе, что собственно и произошло. Это может быть летом (вынесения решения городским советом, – ред.), это не становится принципиальным. Главное, чтобы это произошло до конца лета", – подчеркнул Безгин.
По его словам, профильный комитет направит обращение за подписью председателя о том, что безотлагательно нуждается в полном пакете документов. Но даже если Харьковский городской совет поторопится, это уже никак не повлияет на избирательный процесс и выборы в марте не состоятся.
Напомним:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите".
Кернес скончался 17 декабря от осложнений коронавирусной инфекции.
Обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Терехов.
Как писал OBOZREVATEL, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко недавно заявил, что выборы мэра Харькова, вероятно, состоятся 31 октября 2021 года, в последнее воскресенье месяца.