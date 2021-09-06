Арахамия сообщил, будет ли "Слуга народа" выдвигать кандидата на мэра Харькова

На выборах мэра Харькова не будет представлено кандидата от партии "Слуга народа". Такое решение политическая сила приняла, поскольку сильного представителя так и не нашла.

Об этом заявил глава парламентской фракции СН Давид Арахамия. После съезда в понедельник, 6 сентября, он выступил на брифинге, который транслировался на странице "Слуги народа" в Facebook. Напомним, что харьковчане должны выбрать нового городского главу, поскольку мэр Геннадий Кернес в декабре 2020 года умер в результате осложнений COVID-19 (чтобы посмотреть запись брифинга, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Я общался с харьковчанами. Мы не будем выдвигать [кандидата], потому что нет сильной кандидатуры, которая могла бы бороться", – сказал Арахамия.

В свою очередь глава партии СН Александр Корниенко сказал, что у политической силы "скорее всего" не будет своего кандидата.

По словам Корниенко, представители "слуг" в регионе – к примеру, депутаты городского или других советов от партии – могут регистрироваться на выборах, но только как самовыдвиженцы. То есть, у таких претендентов на кресло мэра Харькова не будет права использовать символику "Слуги народа" в ходе избирательной кампании.

Глава партии отметил, что пока что в СН не выбрали, кого будут поддерживать на выборах, но готовы анализировать предпочтения своих избирателей и проводить среди них опросы.

"Будем тогда говорить, что будем поддерживать честную гонку", – сказал Корниенко.

Отметим, что после съезда партии в Киеве 6 сентября также стало известно: "слуги" еще не выбрали кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах по округу №184 (центр – Новая Каховка Херсонской области).

Об этом рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Ее комментарий журналистам появился на Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Как заявила политик, процесс еще продолжается и в СН планируют назначить своего представителя, но позже. "Возможно, выбирают между разными кандидатами... Мы этот вопрос не отменили", – указала она.

На вопрос, наблюдается ли в регионе дефицит кадров от СН, Кравчук ответила, что в партии просто выбирают наилучших из лучших.

Напомним, что нардеп Игорь Колыхаев, победитель выборов по округу №184, занял кресло мэра Херсона.

В связи с этим в Раду придется выбрать нового парламентария. Голосование должно состояться в октябре.

Как ранее писал OBOZREVATEL, городской глава Золотоноши (Черкасская область) Виталий Войцеховский станет кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины от "Слуги народа" на промежуточных выборах по округу №197.