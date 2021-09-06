"Слуга народа" выдвинула в народные депутаты мэра Золотоноши Войцеховского: что о нем известно

Действующий городской глава Золотоноши (Черкасская область) Виталий Войцеховский станет кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины от "Слуги народа" на промежуточных выборах по округу №197. Такое решение было принято политсоветом партии в понедельник, 6 сентября.

О выдвижении политика сообщила пресс-служба СН на официальном сайте. Имя претендента на парламентское кресло во время брифинга после съезда в Киеве огласил председатель политсилы Александр Корниенко. Известно, что все "слуги"-участники голосования поддержали кандидатуру мэра Золотоноши.

"Виталий завтра [7 сентября] отправится в ЦИК подавать документы и мы будем оперативно ждать регистрации", – указал Корниенко. По его словам, "никаких преград" в этом быть не должно.

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Если Войцеховский победит на выборах, то сможет стать членом комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Корниенко пояснил, что кандидат – "один из адептов децентрализации" и активно поддерживает эту реформу.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №197 на 31 октября.

Народного депутата в парламент будут избирать, поскольку в январе текущего года Александр Скичко, занимавший это кресло, стал председателем Черкасской ОГА.

Родился мужчина 4 июля 1967 года в с. Баштечки Жашковского района Черкасской области.

С 1986 по 1988-й служил в ВСУ. В 1990-м окончил Киевский институт народного хозяйства (специальность: бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности).

Должность мэра города Золотоноша экономист занимает с ноября 2010 года. До этого работал на различных должностях в Киевметрострое, на заводе "Златогор".

В 2015 году Войцеховский стал лауреатом премии "Человек года".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" сообщили, что в Раде готовятся в конце сентября провести кадровые изменения в Кабмине. Уволить могут сразу несколько министров. Монобольшинство перед этим планирует провести собеседования с новыми кандидатами.