В Сенате США до $300 млн увеличили помощь Украине на летальное оружие

Комитет Сената США по вопросам международных отношений утвердил законопроект с поправками, направленный усиление поддержки Украины на фоне российской агрессии.

Документ предусматривает увеличение военной помощи до 300 миллионов долларов, написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Благодарю комитет по международным отношениям за единогласное согласование законопроекта о партнерстве в сфере безопасности Украины, направленного на увеличение военной помощи до 300 млн долларов, включая летальное оружие. США – наш верный друг и союзник", – написал глава МИД.

По словам сенатора Роберта Менендеса, проект закона S.814 "Акт о партнерстве с Украиной в сфере безопасности-2021" теперь будет направлен на общее голосование в Сенат с позитивными рекомендациями.

Как передает "Укринформ", в нем также предусмотрено предоставление Украине ежегодно до 2026-го по 4 млн долларов на подготовку украинских офицеров в рамках военного образования и подготовки.

Кроме того, в документ были внесены уточнения о введении санкций против российского проекта газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Британия договорились о расширении учебно-тренировочной операции "ORBITAL" в миссии по обмену опытом. Это соглашение создает дополнительные возможности для развития украинских Военно-морских сил.