Турецкие беспилотники Bayraktar деморализовали оккупантов на Донбассе, – ветеран АТО

Первое применение ударного беспилотника Bayraktar на Донбассе 26 октября является фактором не только военного, но и психологического давления на российские оккупационные войска. Этот БПЛА сможет корректировать огонь по позициям врага, оставаясь незаметным.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал ветеран АТО, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. "Их боевые подразделения деморализованы. Они уже ясно понимают: если они выкатывают ствольную артиллерию, если она будет стрелять, в небе над ними на достаточно большой высоте может висеть Bayraktar и корректировать огонь по ним", – заметил он.

Как пояснил Рымарук, этот БПЛА работает на большой высоте, поэтому противник его "не видит и не слышит".

Видео дня

"Это событие мы ждали довольно долго, начиная с момента поставки самих беспилотных ударных комплексов Bayraktar и первых их стрельб во время бригадных учений на разных полигонах. Мы показали, что мы не боимся применять эту технику. Мы показали, что мы ее освоили и умеем качественно работать", – подчеркнул он.

В этом контексте Рымарук напомнил, что есть видеодоказательство "сверхточного попадания" ракетой в орудие, из которого вели обстрел по Гранитному.

"Личный состав оккупантов остался жив, но сама пушка, которая вела огонь по населенному пункту Гранитное, была полностью уничтожена. При этом боевой самолет ВСУ находился над территорией, подконтрольной Украине. Он не пересекал линии разграничения", – уточнил он.

"Это психологическая составляющая, деморализующий фактор. Иногда психологическое оружие не менее эффективно, чем летальное", – заметил ветеран АТО.

Отвечая на вопрос, могут ли ВСУ в дальнейшем использовать и противоракетные комплексы Javelin, Рымарук сказал, что условия их использования приведены в "частично закрытом" договоре о военной помощи США Украине.

"Это оружие сдерживания. Мы его можем использовать исключительно в случае наступления Российской Федерации или в случае пересечения линии разграничения бандформированиями. Оно будет применено исключительно тогда, когда командование ВСУ сочтет это необхдимым", – подытожил Рымарук.

Ранее в своем Facebook Рымарук опубликовал пост, в котором поделился подробностями удара, нанесенного противнику 26 октября с помощью "Турецких авиалиний" – турецкого БПЛА Bayraktar.

Как писал OBOZREVATEL, 26 октября Украина впервые применила Bayraktar против российских оккупантов. Это был ответ на обстрел украинской позиции вблизи населенного пункта Гранитное. Перед ударом наблюдательная миссия ОБСЕ озвучила требование прекращения огня, но она была проигнорирована российской стороной.