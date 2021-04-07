По поводу Украины и вступления в НАТО.

Понятно, что Киев не сразу строится и перспектива вступления - это даже не пять лет ожидания. Хорошо бы к 2030 году присоединиться.

Альтернативы нет. Я об этом говорю с 2008. С 8 августа.

Ситуация - или туда, или сюда. Третьего не дано. Исторический аспект плюс географическое положение.

С одной стороны нам повезло, с другой - угораздило.

Биться в истерике каждый раз, когда сбрендивший сосед устраивает демонстрацию военной силы на границе, не выход. Надо делать так, чтобы соседу это в голову не приходило.

Ничего унизительного в присоединении к мощному военному блоку нет. Особенно, если рядом невменяшка.

Это нормально.

С теми, кто с тобой говорит с позиций силы, кто позволил себе нарушить договоры, оккупировать нашу территорию, разжечь войну, убивать наших ребят, шантажировать нашу страну, тоже надо говорить с позиций силы. Своей у нас пока нет, увы.

То, что российское руководство и пропанандистов коробит от одного слова НАТО - это просто праздник какой-то.

И к войне присоединение не приведет. В реальности это скорее всего приведет к нормализации отношений. Шантрапа уважает только тех, кто может дать в морду в ответ.

Еще раз. Понимаю, что не только вступление в НАТО, но и ассоциация с ним долгий и дорогой процесс. Но тут только два пути: или мы с НАТО идем к демократии, или мы с Москвой идем в новый "нерушимый".

Как-то так...