В Белом доме заявили, что встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена не сможет перезапустить отношения между странами. Встреча состоится в Женеве 16 июня.

Об этом сказала старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат в эфире американского телеканала CNN. Она отметила также, что переговоры не являются "перезапуском" или "наградой".

При этом Слоат подчеркнула, что Байден, вероятно, рассчитывает договориться с Путиным о том, в каких сферах США и Россия могут сотрудничать.

"Это точно не перезапуск. Президент дал ясно это понять. Это не награда. Я думаю, президент верит, что у нас есть темы, по которым мы можем работать с Россией, например, стратегическая стабильность, которая важна не только для США, но и для наших европейских союзников", – сказала она.

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Вместе с тем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что основная причина предстоящего саммита – "плохое состояние отношений" между Россией и США.

"Критический уровень этих отношений требует встречи на высшем уровне между нашими двумя странами, потому что это единственный способ предотвратить дальнейшую деградацию нашего диалога", – сказал Песков.

Сам Путин заявил, что не ждет каких-то "прорывов" по итогам его встречи с президентом США. Но считает, что у двух стран есть "общие совпадающие интересы".

В то же время Байден заверил, что его страна вместе с Европой готова противостоять вызовам России, в частности ее агрессии в Украине. А сам он "без колебаний отреагирует на будущие пагубные действия" РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

первый президент Украины Леонид Кравчук предположил, что во время разговора с Путиным Байден может призвать РФ соблюдать международные нормы. В частности, он якобы поставит российского лидера перед фактом – мир больше не будет терпеть то, что делает РФ.