Вслед с ТРК 'Украина' Зеленский и Ермак отказались прийти в эфир Общественного телевидения по теме 'вагнеровцев' – Барчук

Президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак отказались прийти в эфир Общественного телевидения по теме "вагнеровцев". Об этом заявила ведущая ток-шоу "Обратный Отсчет" на UA: Общественное Мирослава Барчук.

"Мы пригласили топ-руководство страны, в том числе президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента сегодня к нам на программу, но, к сожалению, они не нашли возможности прийти к нам", — заявила журналистка.

Ранее президент Зеленский и глава ОП Андрей Ермак отказались прийти на эфир по теме "вагнеровцев" на программу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканалах "Украина" и "Украина24".

Видео дня

Напомним, 17 ноября Bellingcat опубликовали расследование по срыву операции по задержанию 33 террористов частной военной компании "Вагнер". В расследовании Bellingcat утверждается, что срыв сделки связан с указанием руководителя Офиса президента Андрея Ермака отсрочить финальную стадию операции на 5 дней.

Впоследствии бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба заявил, что Андрей Ермак передал ему указание перенести операцию вроде бы от имени президента Зеленского.