Всеукраинская ассоциация общин (ВАО) на общем собрании делегированных представителей избрала новое руководство. Согласно результатам выборов, организацию возглавил Владимир Кучма. А исполнительным директором стал Иван Слободяник.

Об этом сообщил сайт организации. Отмечается, что общее собрание делегированных представителей членов ВАО состоявшегося 19 июля в Киеве 19 июля.

Владимир Кучма - председатель Киптивськои объединенной территориальной общины на Черниговщине (Козелецкий р-н). Сельский совет возглавляет более 20 лет. Сейчас Киптивська ОТГ - одна из самых в аспектах децентрализации.

Иван Слободяник еще был первым заместителем руководителя Исполнительной дирекции весы. Также возглавляет Всеукраинский Конгресс Фермеров и Агро-Продовольственный Раду - общественные объединения известны отстаиванием интересов малого и среднего фермерства.