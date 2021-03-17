Все, кто фальсифицирует дела против Порошенко, понесут ответственность, – адвокаты

Все, кто причастен к организации политического преследования пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, рано или поздно понесут за это ответственность.

Об этом на брифинге в агентстве "Интерфакс-Украина" заявили его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Они, в частности, сообщили, что правоохранительные органы во исполнение судебных решений были вынуждены возобновить производство за заведомо ложные сообщения о преступлении, а также против силовиков ГБР, которые организовали штурм музея Гончара.

В частности, как сообщил Игорь Головань Офис Генерального прокурора 12 марта зарегистрировал уголовное производство по факту нарушения прав адвокатов во время штурма Музея Гочара. "Речь идет о том, когда происходил позорный штурм Музея Гончара, где выставлялась коллекция картин супругов Порошенко, и там были нарушения закона. По факту нарушения прав адвокатов решением коллегии судей судебной палаты Киевского апелляционного суда было зарегистрировано Офисом Генерального прокурора это уголовное производство", – сказал Головань.

Он отметил, что Шевченковский суд заставил возобновить расследование из-за ложного сообщения о преступлении против группы депутатов от ОПЗЖ, которые обвиняли президентов США Байдена и Обаму, а также Порошенко. Расследование закрыли в декабре 2020 года.

В то же время Новиков призвал всех, кого власти пытаются привлечь к незаконному преследованию лидера оппозиционной партии Порошенко, помнить об ответственности.

"Совершенно очевидно, что сейчас ищутся новые исполнители, которым будет поручено подписывать, ломать двери, нарушать закон и так далее", – отметил Новиков.

"За эти два года ни одно из громко распиаренных дел против Порошенко не было воплощено во что-то реальное. Но уже сейчас намечается ответственность тех людей, которые взяли на себя это позорное бремя", – подытожил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокаты Петра Порошенко заявили о подготовке очередного фейкового дела против него.