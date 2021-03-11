Против Порошенко могут сфабриковать еще одно дело, – адвокаты

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко заявили, что в Офисе президента якобы поставили задачу сфабриковать очередное дело против политика.

Как рассказал Илья Новиков на брифинге в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, 11 марта, сейчас якобы активно ищут того, кто сможет в кратчайшие сроки подписать подозрение Порошенко.

"Офис президента активно ищет того, кто пойдет на сотрудничество с ними и пойдет на подписание подозрения Порошенко. Потому что после всех событий 2019 года, и особенно 2020 года желающих делать это очевидно не так много, как раньше", – сказал Новиков.

Адвокат Игорь Головань со своей стороны еще раз напомнил, что для выполнения задач по преследованию Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) грубо нарушает закон и пользуется "прикрытием" скандального Печерского суда.

"Ради того, чтобы досадить Петру Порошенко – лидеру оппозиции, чтобы организовать политические преследования в удобном для них Печерском суде, фактически поставлено вне закона всю деятельность центрального аппарата Государственного бюро расследований. Потому что они же не могут обращаться в различные суды, они обращаются только в Печерский, не только в делах Петра Порошенко, но и всех остальных", – сказал Головань.

Адвокат также отметил, что во время отчета в Верховной Раде представитель ГБР якобы предоставил недостоверную информацию, что местонахождение бюро определяется согласно разъяснению Верховного Суда Украины по месту юридического адреса. На самом деле, как показывает полученный из Верховного Суда ответ на запрос адвокатов, такого разъяснения нет, сказал Головань.

Он также напомнил, что недавно Киевский апелляционный суд отказал в ходатайстве представителю прокуратуры и подтвердил, что дела, которые расследует ГБР, должны рассматриваться Шевченковским районным судом Киева, а не Печерским.