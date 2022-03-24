ВР в обращении к мировому сообществу учла все пять пунктов плана Порошенко по поводу принуждения РФ к миру

Верховная Рада Украины в своем обращении к международным организациям и государствам мира учла все пять пунктов плана Порошенко по поводу принуждения Путина и страны-агрессора к миру. Также парламент в первом чтении поддержал законопроект о возможности совмещения мандата нардепа со службой в ВСУ или терробороне.

Как известно, неделю назад Петр Порошенко презентовал план, содержащий полноценную программу Лэнд-лиза; предоставление Украине самолетов и средств ПВО для контроля воздушного пространства; открытие второго фронта, усиление санкций и нефтяное эмбарго для России; разработку аналога "плана Маршалла" для восстановления Украины; учащенное членство Украины в ЕС.

"Сегодня в Брюсселе проходят три саммита - саммит "Большой Семерки", саммит НАТО и саммит Европейского Союза, которые имеют определяющее значение для повышения возможности по сопротивлению Украинского государства, украинских Вооруженных Сил. Заявление, которое готовила Украина, в том числе и при участии нашего команды предусматривает обращение именно к этим саммитам. И решение пяти пунктов, которые мы предложили неделю назад", – отмечает Порошенко.

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"Это и Лэнд-лиз, и открытие второго фронта, и вопрос закрытого неба, и вопрос предоставления нам статуса страны-кандидата в ЕС, и вопрос принятия для Украины Плана Маршалла. Сегодня все наши предложения вошли в состав заявления. И я очень благодарен тем народным депутатам, защищавшим нашу позицию", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко также сообщил, что в первом чтении парламент поддержал законопроект о возможности совмещения народными депутатами службы в ВСУ или терробороне.

"Мы устраним те препятствия, которые раньше это запрещали делать. И в первом чтении этот закон был принят почти конституционным большинством", - – констатирует Порошенко. Он также отметил, что фракция "ЕС" предлагает повысить статус добровольцев территориальной обороны, предоставив им социальные гарантии.

"Важно и то, мы приняли в сфере поддержки экономики, в том числе и тех предприятий, которые передвигаются с захваченных территорий. Также увеличение социальной защиты ветеранов и воинов — это чрезвычайно важно", – отметил лидер "Европейской солидарности".

"Еще мы предложили Верховной Раде обязательно убрать дезертиров и убегающих из Киева под предлогом того, что они будут сохранять институционное управление. Столицей Украины является Киев. Мы будем держать оборону и никто сдавать столицу не собирается. Итак, кто хочет убегать из Киева : пишите заявление, увольняйтесь и убегайте, оставляя оборону нашей столицы без вашего участия", – отметил Петр Порошенко.

Пятый президент также поблагодарил глав парламентов стран Балтии, приехавших в Киев.

"Сегодня мы продемонстрировали уникальную солидарность с моими добрыми друзьями и добрыми друзьями Украины, руководителями парламентов стран Балтии, которые сегодня в Киеве. Мы благодарим за эту солидарность. Мы приглашаем и лидеров европейских государств, лидеров всех стран мира прибыть сейчас в Киев и своей солидарностью продемонстрировать, что мир Киев и Украину не покидает один", – резюмирует Порошенко.

Верховная Рада Украины на заседании 24 марта приняла Обращение к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому Парламенту, другим международным организациям и их парламентским ассамблеям, парламентам и правительствам государств-членов Европейского Союза и НАТО, парламентам и правительствам демократических государств мира о необходимости применения дополнительных совместных мер по прекращению агрессии Российской Федерации против Украины и предотвращению расширения этой агрессии на другие страны в Европе. Документ поддержали 353 народных депутата.