Возьму автомат и пойду воевать: Кличко заявил, что готов стать на защиту Украину в случае вторжения РФ. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов сопротивляться российским оккупантам в случае вторжения страны-агрессора в Украину. Политик отметил, что возьмет в руки автомат и пойдет воевать.

Заявление столичного главы прозвучало в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Так он ответил на слова народного депутата партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Натальи Королевской (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если начнется военная агрессия я, как бывший солдат, возьму в руки автомат и пойду воевать за Украину", – сказал Кличко.

Он отметил, что украинская власть будет делать все возможное для того, чтобы нападения не произошло. При этом мэр столицы добавил, что нельзя исключать и такого развития событий. Он напомнил, что на границе Украины находятся более сто тысяч российских военных.

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Ранее Кличко в интервью телеканалу Sky News отметил, что Украина будет защищаться от агрессора всеми доступными средствами. Политик отметил, что наше государство – мирное, и будущее детей мы должны защищать. Он добавил, что Германия, которая отказывается поставлять стране оружие, должна определиться, на чьей она стороне.

Кроме того, политик заявил, что у власти Киева есть план действий на случай возможного военного вторжения России в Украину. В столице, как рассказал мэр, инспектируют бомбоубежища, готовят алгоритм действий в случае отключения электроэнергии и обустраивают пункты территориальной обороны. По его словам, в первую очередь должны быть защищены ключевые объекты инфраструктуры, их в городе около 500.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко в интервью телеканалу RT отметил необходимость и важность широкой поддержки Украины ее западными партнерами. Он заявил, что блокирование ФРГ военной помощи других стран вызывает разочарование и ставит под вопрос дружбу между государствами.