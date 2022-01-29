Кличко рассказал иностранным журналистам, как Украина будет противодействовать угрозе РФ: будем защищаться!

Мэр Киева Виталий Кличко дал интервью британскому телеканалу Sky News по ситуации в Украине и Киеве на фоне российской военной угрозы. Политик подчеркнул: Украина будет защищаться от агрессора всеми доступными средствами.

Об этом говорится в фрагменте интервью, который Кличко обнародовал на своей странице в Facebook.

"У нас нет другого выбора, кроме как защищать свою страну, свое будущее, свои семьи. Мы – мирная страна, но мы должны защитить будущее наших детей", – подчеркнул Кличко, отвечая на вопросы журналиста.

Кроме того, Киевский городской глава коснулся вопроса недостаточной поддержки Украины со стороны Германии, с которой Кличко во времена его спортивной карьеры многое связывало.

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"Германия должна определиться, на чьей она стороне. На стороне Украины, защищающей свою независимость и территориальную целостность – или на стороне агрессора", – подчеркнул Кличко.

Ранее, в разговоре с немецкими журналистами, представлявшими издание Bild, политик заявлял о разочаровании Украины позицией федерального правительства Германии, которое поддерживает "Северный поток-2" и выступает против поставок оборонного вооружения украинскому государству, в частности, блокируя такую помощь со стороны других государств. Тогда Кличко подчеркнул, что оружие Украине нужно не для нападения, а для защиты своей независимости, суверенитета, территориальной целостности и жизни украинских граждан. И призвал Германию присоединиться к другим странам Европы для того, чтобы послать России сигнал,: любая агрессия в 21 веке недопустима.