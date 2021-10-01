Возможная отставка Разумкова и обязательная вакцинация в Украине: что еще обсудят в "Свободе слова Савика Шустера"
В пятницу, 1 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят конфликт спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Также они поговорят о том, нужна ли в нашей стране обязательная вакцинация и об грядущем отопительном сезоне.
Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина", на YouTube-канале, на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
"Слуга народа" vs Дмитрий Разумков: уволят ли Главу Верховной Рады?
Нужна ли Украине обязательная вакцинация?
Сколько будет стоить тепло в наших домах, школах и больницах?
Гости студии:
Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады Украины;
Юлия Тимошенко, лидер партии Всеукраинское Объединение "Батьківщина";
Юрий Бойко, основатель и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";
Виталий Кличко, мэр Киева, лидер партии "Удар";
Борис Филатов, мэр Днепра, лидер партии "Пропозиция";
Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению;
Екатерина Булавинова, эксперт ЮНИСЕФ в Украине.
Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра;
Тарас Жиравецкий, врач-эпидемиолог;
Дмитрий Ламза, директор специализированной школы № 210 Киева