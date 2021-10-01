Возможная отставка Разумкова и обязательная вакцинация в Украине: что еще обсудят в "Свободе слова Савика Шустера"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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В пятницу, 1 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят конфликт спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Также они поговорят о том, нужна ли в нашей стране обязательная вакцинация и об грядущем отопительном сезоне.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина", на YouTube-канале, на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • "Слуга народа" vs Дмитрий Разумков: уволят ли Главу Верховной Рады?

  • Нужна ли Украине обязательная вакцинация?

  • Сколько будет стоить тепло в наших домах, школах и больницах?

Видео дня

Гости студии:

  • Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады Украины;

  • Юлия Тимошенко, лидер партии Всеукраинское Объединение "Батьківщина";

  • Юрий Бойко, основатель и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

  • Виталий Кличко, мэр Киева, лидер партии "Удар";

  • Борис Филатов, мэр Днепра, лидер партии "Пропозиция";

  • Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению;

  • Екатерина Булавинова, эксперт ЮНИСЕФ в Украине.

  • Гарик Корогодский, бизнесмен, совладелец торгового центра;

  • Тарас Жиравецкий, врач-эпидемиолог;

  • Дмитрий Ламза, директор специализированной школы № 210 Киева

УкраинаСвобода слова Савика ШустераСавик Шустер