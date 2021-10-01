Возможная отставка Разумкова и обязательная вакцинация в Украине: что еще обсудят в "Свободе слова Савика Шустера"

В пятницу, 1 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят конфликт спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Также они поговорят о том, нужна ли в нашей стране обязательная вакцинация и об грядущем отопительном сезоне.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина", на YouTube-канале, на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

"Слуга народа" vs Дмитрий Разумков: уволят ли Главу Верховной Рады?

Нужна ли Украине обязательная вакцинация?

Сколько будет стоить тепло в наших домах, школах и больницах?

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Гости студии:

Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады Украины;

Юлия Тимошенко, лидер партии Всеукраинское Объединение "Батьківщина";

Юрий Бойко, основатель и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

Виталий Кличко, мэр Киева, лидер партии "Удар";

Борис Филатов, мэр Днепра, лидер партии "Пропозиция";

Жан-Эли Малкин, международный консультант по здравоохранению;