Путин просчитался в нескольких важных вопросах.

Он думал, что Сумы, Харьков, свободная часть Донбасса и весь Юг – Херсон, Запорожье, Николаев, Одесса – с цветами ждут российские танки. В этом его уверяли медведчуки, мураевы, рабиновичи и прочая нечисть. Теперь ясно, что они вульгарно крали кремлевские деньги и фальсифицировали отчеты своим московским хозяевам.

Для Путина галичане – "бандеровцы", "люди не нашего Бога". С ними все ясно. Что же касается жителей восточных и южных областей, особенно русскоязычных, – они для уральского карлика (в Кремле ему уже небезопасно) стали самыми ненавистными украинцами, предателями его параноидального "русского мира". Бомбежки городов новым Гитлером – наказание этим людям за желание быть свободными.

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Иллюзии Путина уже разрушены. Блиц не состоялся. Украинский народ не дрогнул и не сдался. Расчленить нашу страну по языку или вере не удалось. В Россию пошли гробы, из походных крематориев полетел пепел. Армия агрессора оказалась без необходимых тылов. Остро ощущается дефицит боеприпасов, топлива, продуктов питания.

Сегодня каждый из нас задается вопросом – что дальше?

Дальше главное – не питать иллюзий. Никакие переговоры к миру или даже перемирию не приведут.

Путину конец. Он это понимает. Даже если бы сегодня он прекратил войну, ушел со всех оккупированных, включая Крым, территорий, то все равно остался бы военным преступником. В таком случае наступило бы его главное поражение – внутри Московии. Стая просто разорвет промахнувшегося полинялого "Акелу".

Единственный путь для него – война на три фронта – с Украиной, с протестами внутри России и с Западом.

Зачем же Путину переговоры?

Он имитирует готовность "мирного разрешения проблемы" и пытается сбить темп введения санкций.

Нужны ли эти переговоры нам? Нужны, хотя не дадут нам даже минутной передышки. В мировой политике хватает мерзких циников, которые в любую минуту начнут кричать, что Украина сама отказалась от "мирного разрешения вопроса".

Что же дальше?

Дальше работает универсальная формула войны. Каждая война – это постоянное соотношение собственных потерь и затрат с потерями и затратами противника.

При всем горе, которое Путин и его пропившая мозги военщина принесли на нашу землю, потери и затраты России сегодня значительно выше.

Украинская армия и весь народ для победы делают все возможное.

Что касается Запада, то он несет значительные затраты на антироссийские санкции, которые наносят государству-агрессору огромный, но по-прежнему недостаточный экономический ущерб.

Президент Зеленский правильно и абсолютно справедливо требует от Запада обеспечить бесполетную зону над Украиной, включая оккупированный Донбасс и Крым. Строго говоря, режим бесполетной зоны не направлен против какой-то одной воюющей стороны. Он предусматривает, что любой летательный аппарат, поднявшийся в воздух, будет сбит. Закрытое небо не позволит агрессору убивать мирных граждан и разрушать системы жизнеобеспечения. И плевать, что нам в очередной раз отказали. Мы уже слышали, что проливы перекрыть нельзя, но дожали. Надо давить дальше.

В дополнение нам для защиты страны необходимо значительно больше оружия. Причем в очень короткие сроки.

Санкции для принуждения Путина к миру неэффективны. Пустую болтовню об "адских" санкциях пора прекратить. Нужны меры, в короткие сроки приводящие российскую экономику, банковскую систему и структуру государственного управления в состояние коллапса, – эмбарго на покупку российской/белоруской нефти и нефтепродуктов, полное блокирование российских активов, корсчетов банков, арест воздушных и морских судов…Далее массовые протесты населения России – и все. Конец.

Европе, если они не перестанут ходить вприсядку, надо самой готовиться к человеческим жертвам. Все мировые лидеры должны понимать, что каждый день агонии Путина измеряется тысячами человеческих жизней и его амбиции простираются далеко за восточные границы НАТО.

Теперь о нас.

Мы имеем серьезные незадействованные резервы.

Пока армия и тероборона сдерживают врага, надо начинать информационно-психологическое наступление на всех фронтах.

Необходимо, наконец, от имени украинской власти объявить российским солдатам о гарантиях безопасности при сложении оружия и отправки домой сразу после завершения войны. Такие гарантии должны подкрепить наши европейские партнеры. И, кстати, нам необходимо не забыть подготовиться к размещению десятков тысяч военнопленных.

Самое сложное в этом вопросе – достучаться до российских солдат. Нужно задействовать все возможные каналы информации, обратиться за помощью к нашим гражданам, оказавшимся в зоне военных действий, задействовать местные органы власти.

Вторая задача – пробить информационную блокаду и обеспечить максимально возможное информирование населения РФ о том, что реально происходит у нас, и о гарантиях безопасности для российских солдат, сложивших оружие. Любая бабушка, имеющая в России или Беларуси родню, взяв в руки телефон, может стать в строй защитников страны. От власти требуется попросить о такой помощи каждого гражданина, объяснить, что делать, и отменить необдуманное решение о блокировании телефонной связи с Россией.

Путин и его банда в ужасе. И поэтому на каждого лишнего россиянина, вышедшего на антивоенный протест, им требуется дополнительный омоновец. А значит – он не доедет до фронта и не сможет воевать против нас.Третья задача – начать расшатывать путинский режим и его оккупационные структуры в Крыму и ОРДЛО. Восемь лет войны Кремль пытался превратить жителей оккупированных территорий в однородную антиукраинскую массу. Каждому вдалбливали, что обратной дороги нет, что для Украины жители этих территорий предатели и будут репрессированы.

К сожалению, все эти восемь лет наше государство, увязнув в трясине "минских соглашений" Путина-Порошенко, откладывало проблему на потом. Сегодня миллионы наших сограждан на этих территориях напуганы и дезориентированы. Они не понимают, кого украинское государство считает предателем, а кого жертвой российской агрессии.

Необходимо забыть старую песню об амнистии и немедленно принимать закон, регулирующий вопросы ответственности коллаборантов за преступления на оккупированных территориях Крыма и Донбасса (не путать с предателями на свободной территории страны!). Одновременно необходимо привести тяжесть наказания за такие преступления в соответствие с их тяжестью.

Готовый проект закона четыре года никого не интересовал и пылился на полке. Сегодня он в очередной раз будет передан высшим должностным лицам страны. Принятие этого закона "Об ответственности" поможет разделить жителей Крыма и ОРДЛО на жертв путинской агрессии и оккупации (а таких миллионы) и на преступников, которых, к сожалению, десятки тысяч. Это позволит нам рассчитывать пусть на пассивную, но все же поддержку миллионов жителей оккупированных территорий в борьбе за Украину. А значит – свяжет дополнительные силы врага.

Будет тяжело, но каждый день приближает нас к победе!