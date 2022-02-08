'Вооружения больше, чем потенциальных мишеней': Резников рассказал о мощной подготовке ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день у нашей страны есть больше средств поражения, чем потенциальных мишеней. Вооруженные силы Украины теперь гораздо более мощные, подчеркнул он.

Об этом Резников сказал во понедельник, 7 февраля, в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он добавил, что украинское небо защищено от высадки российских десантников, ведь у нашей страны на вооружении такие же комплексы противовоздушной обороны, которые есть и у РФ.

При этом защиту пока нельзя назвать идеальной, признал министр, работа над этим продолжается, ведь страна-агрессор Россия постоянно наращивает системы поражения вблизи наших границ и во временно оккупированном ею Крыму.

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Резников отметил, что у Украины есть легкие комплексы, которые в случае наступления России позволят сбивать воздушные цели противника. А вот применение агрессором крылатых ракет глава Минобороны назвал нереалистичным, потому что они "мечтают, чтобы их здесь цветами встречали на улице".

"Мы получили согласие Соединенных Штатов на поставку очень интересных вещей странами Балтии – нашими соседями. В ближайшее время у меня будет надежда похвастаться перед вами, что мы получили то, о чем давно мечтали", – рассказал чиновник.

Он отметил, что ранее Украине говорила, что она не может иметь такое вооружение, однако не уточнил, о каком именно оружии идет речь.

Напомним: Резников рассказал, что около десяти стран предоставили Украине летальное вооружение бесплатно – как поддержку на фоне все большей агрессии со стороны Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Резников заявил, что вероятность нападения России на Украину остается актуальной, но сегодня нет непосредственного риска, а вероятность значительной эскалации – низкая.