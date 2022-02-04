Волкер заявил, что РФ ждут разрушительные экономические санкции в случае вторжения в Украину

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае вторжения, Российскую Федерацию ждут разрушительные экономические санкции. Также он отметил, что США должны координировать усилия по сдерживанию российской агрессии с другими странами.

По словам Волкера, Соединенные Штаты должны делать больше для борьбы с агрессивной политикой Кремля. Об этом он заявил в интервью на телеканале "Украина 24".

Спецпредставитель Госдепа отметил, что кроме подготовки санкций, Соединенные Штаты также работают над усилением обороноспособности Украины.

"Если вторжение состоится, они (США) введут разрушительные экономические санкции, но этого недостаточно. Это одно, что они сказали. Второе – они заявили, что будут перекидывать войска в страны НАТО. Более того, помогают строить обороноспособность Украины. Но мы всего не можем знать… Мы не должны ждать, что США будут делать больше. Но все равно достаточно мощная реакция сейчас. США должны координировать свои усилия с другими странами, чтобы Россия видела это", – сказал Волкер.

Видео дня

Кроме того, он подчеркнул, что Российская Федерация совершила уже много агрессивных действий. И возможное введение экономических санкций способно ослабить позиции Москвы.

"Россия уже много агрессивных шагов делает. И я считаю, что они не верят, что США и другие страны действительно серьезно хотят их оттеснить, поэтому мы должны больше делать. Как только они начнут отводить свои войска, мы также не будем применять экономические санкции. Это нужно сделать понятным как можно раньше", – подчеркнул спецпредставитель Госдепа.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС совместно с Соединенными Штатами Америки готовят масштабный пакет санкций против Российской Федерации. По его словам, эти меры продемонстрируют России, что дальнейшая эскалация буде иметь серьезные негативные последствия.

Ранее Волкер заявил, что евроинтеграции Украины, как и членства в НАТО не будет в ближайшие месяцы, этот процесс может длиться годами. Но у украинцев нет другого пути, кроме как идти вперед, когда наконец в Европе признают, что наша страна – европейская.