Волкер назвал главные угрозы для Европы от России и рассказал, что может остановить Путина

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Российская Федерация создает серьезные угрозы Европе одновременно по нескольким фронтам. Сейчас Россия давит на запад с помощью газового вопроса, концентрации войск у границ Украины и кризиса с мигрантами в Беларуси.

По словам Волкера, у Путина также угрожают новым конфликтом на Балканах, разжигая сербский национализм, включая шаги к возможному распаду Боснии и Герцеговины. Об этом говорится в статье Курта Волкера на портале CEPA.

Экс-спецпред США по вопросам Украины подчеркивает, что главная цель России – ослабление Европы и Соединенных Штатов Америки. Он отмечает, что у Путина не брезгуют всяческими методами дестабилизации ситуации в странах ЕС, в том числе убийства, саботаж, подкуп и дезинформация. В то же время Волкер говорит, что в такой ситуации у Запада нет другого выбора, кроме как твердо стоять перед российской агрессией.

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Отдельно Волкер отметил нарастающую угрозу для Украины, подчеркнув, что вторжение РФ может быть начато в очень короткие сроки.

"Россия фактически взяла под контроль безопасность Беларуси, а это означает, что Путин теперь может угрожать Украине как с севера, так и с востока. Нынешнее крупное военное наращивание Россией является третьим в этом году", - предупреждает Волкер.

Однако он допустил, что наиболее вероятное объяснение накопления российских войск вокруг Украины заключается в желании Путина получить уступки Запада в политических и экономических вопросах.

Кроме того, Волкер заявил, что только твердое противодействие США и Европы может гарантировать, что Россия не приведет к дальнейшей эскалации ситуации. В частности, он уверен, что Запад должен укреплять санкции против РФ, представители внешней политики и обороны США и Европы должны регулярно посещать Украину, в том числе и восток страны. Также Волкер подчеркнул, что Путина можно остановить благодаря наращиванию военной помощи Украине от стран НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Белый дом не остановил газопровод "Северный поток-2", поскольку не хотел вводить санкции против Германии. По его словам, это было решением американского лидера Джо Байдена.

Напомним, с конца октября в западных СМИ начали появляться публикации о том, что РФ снова концентрирует войска и технику вблизи границы Украины. В статьях также публиковались видео из соцсетей, на которых видны военные эшелоны и колонны, перевозящие технику, включая танки и ракеты.