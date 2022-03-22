'Война в Украине предвещает конец Путина': лидер партии власти в Германии назвал причину

В Германии все чаще звучат резкие оценки действий президента России Владимира Путина в Украине, который совершает настоящий террор, бомбя мирные города. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейль дает очень четкую оценку: "Я считаю, что эта война предвещает конец Путина".

По его словам, причиной этого является то, что в ближайшем окружении Путина, в его аппарате безопасности, в армии и правительстве начинает разрушаться поддержка лидера, политические процессы "будут проходить очень быстро", сообщает издание Bild.

Но главным он считает работу над тем, чтобы "жестокие убийства в Украине были немедленно прекращены". При этом Клингбейль исключает возврат к переговорам с Путиным.

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"Я не вижу, что в какой-то момент мы снова будем за столом переговоров с Владимиром Путиным и вести нормальный диалог. Это время прошло!" – сказал лидер СДПГ.

Клингбейль также добавил, что экономические санкции, поставки оружия Украине и отказ стран от использования российской энергетики сильно ударят по Путину, не ожидавшему единой реакции Запада на жестокое вторжение в Украину.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Министерстве обороны США убеждены, что российские солдаты намеренно наносят ракетные и артиллерийские удары по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры в Украине. Администрация президента США Джо Байдена продолжит расследование по выявлению доказательств военных преступлений Москвы.

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