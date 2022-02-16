"Война в регионе – плохой знак": Эрдоган напомнил, что ждет Путина и Зеленского в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что ждет в Турции трехсторонних переговоров при участии президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, украинская сторона уже дала согласие на такую встречу, теперь ожидается ответ лидера РФ.
Об этом глава Турции заявил журналистам в самолете, возвращаясь из поездки в ОАЭ, сообщает CNN Turk. Он отметил, что намерен обсудить этот вопрос с Путиным по телефону.
"Во время нашей с ним встречи господин Зеленский высказал положительный подход к трехсторонней встрече, которая будет проводиться как "Путин, Зеленский, Эрдоган". Если Путин также подойдет к этому вопросу положительно, я надеюсь, что мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре", – отметил Эрдоган.
"А между тем я хочу узнать его мнение по этому поводу во время телефонных переговоров. Соответственно, будем стараться. Потому что настоящая война в регионе – плохой знак", – добавил президент Турции.
Напомним: еще 19 января Эрдоган предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе России Владимиру Путину провести переговоры в Анкаре. В частности, относительно урегулирования разногласий между Украиной и РФ.
"Мы не хотим каких-либо военных действий, конфликта или войны в Украине или между Россией и Украиной. Полностью поддерживаем территориальную целостность, политический суверенитет и социальную целостность Украины", – сказал пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, при этом призвав "обе стороны к сдержанности" и всестороннему диалогу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Кремле хотят, чтобы Турция "повлияла" на Украину касательно Минских соглашений, которые Киев якобы не выполняет. Так пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков ответил на предложение Эрдогана провести переговоры между Украиной и РФ в Анкаре;
3 февраля Эрдоган побывал в Украине с официальным визитом. Он провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, в частности, политики обсудили угрозу вторжения Российской Федерации.