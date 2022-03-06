Путин озвучил Эрдогану требования к Украине и заявил о возможности "приостановки" войны

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Президент страны-агрессора Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 6 марта, провели переговоры касательно российской войны в Украине. Лидер РФ заявил, что готов "приостановить специальную операцию", если ВСУ сложат оружие, а Киев выполнит все требования Москвы.

О таких итогах разговора отчитались в Кремле. Отмечается, что политики час обсуждали Украину.

Согласно сообщениям пресс-службы Кремля, Путин рассказал Эрдогану о ходе войны, объяснил основные цели и задачи.

Также агрессор заявил турецкому лидеру: приостановка "спецоперации по защите Донбасса" возможна только в случае прекращения боев со стороны ВСУ и выполнения требований России.

Путин также сказал, что РФ якобы готова взаимодействовать с другими странами.

Видео дня

Как писал OBOZREVATEL:

ранее в СМИ появилась информация о том, что лидер украинской нации Владимир Зеленский готов принять участие в переговорах с Путиным на нейтральной территории. Подходящим вариантом может послужить турецкая Анкара.

По данным журналистов, гарант государства уже переговорил со своим коллегой из Турции Реджепом Эрдоганом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!